Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? 19 Haziran Cuma namazı kılınacak camilerin listesi
Cuma namazı kılınacak camiler her hafta vatandaşlar tarafından inceliyor. Corona virüsü nedeniyle ibadete kapatılan camiler, normalleşme sürecine geçilmesi ardından kademeli olarak açılmaya başladı. 29 Mayıs tarihinden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları belirlenen camilerde kurallara uyularak gerçekleştiriliyor. Peki bu hafta cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı kılınacak camilerin listesini derledik.
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1
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81 ilde cuma namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Cuma namazı ibadeti uzun bir aradan sonra belirlenen camilerde kılınabiliyor. 81 ilde cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyenler, şehir ve ilçelerinde ibadete açılan camileri ziyaret edip ibadetlerini gerçekleştirebiliyor. İstanbul Valiliği başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.
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Cuma namazı kılınacak camiler il müftülükleri tarafından açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda hava şartları nedeniyle cuma namazı kılınacak bazı yerler iptal edilmişti. Bu nedenle güncel listeyi takip etmek önemli. Bazı illerin il müftülükleri cuma namazı kılınacak cami listesini güncellediğini duyurdu.
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CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Cuma namazı kılınacak camiler il müftülükleri tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta hava şartları nedeniyle cuma namazı kılınacak bazı yerler iptal edilmişti. Bazı illerin il müftülükleri cuma namazı kılınacak cami listesini güncellediğini duyurdu.TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Cuma namazı kılınacak camilere, Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
Cuma namazı kılınacak camilere, alfabetik sıraya göre düzenlenen illere tıklayarak ulaşabilirsiniz.