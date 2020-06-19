Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? 19 Haziran Cuma namazı kılınacak camilerin listesi

81 ilde cuma namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Cuma namazı ibadeti uzun bir aradan sonra belirlenen camilerde kılınabiliyor. 81 ilde cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyenler, şehir ve ilçelerinde ibadete açılan camileri ziyaret edip ibadetlerini gerçekleştirebiliyor. İstanbul Valiliği başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.