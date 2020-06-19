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Haber Giriş: 19 Haziran 2020 - 09:09,

Cuma namazı kılınacak camiler hangileri? 19 Haziran Cuma namazı kılınacak camilerin listesi

Cuma namazı kılınacak camiler her hafta vatandaşlar tarafından inceliyor. Corona virüsü nedeniyle ibadete kapatılan camiler, normalleşme sürecine geçilmesi ardından kademeli olarak açılmaya başladı. 29 Mayıs tarihinden itibaren öğle, ikindi ve cuma namazları belirlenen camilerde kurallara uyularak gerçekleştiriliyor. Peki bu hafta cuma namazı hangi camilerde kılınacak? Cuma namazı kılınacak camilerin listesini derledik.

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81 ilde cuma namazı kalınacak camii, mescit ve diğer açık alanlar belirlendi. Cuma namazı ibadeti uzun bir aradan sonra belirlenen camilerde kılınabiliyor. 81 ilde cuma namazını cemaatle birlikte kılmak isteyenler, şehir ve ilçelerinde ibadete açılan camileri ziyaret edip ibadetlerini gerçekleştirebiliyor. İstanbul Valiliği başta Süleymaniye, Sultanahmet, Yeni (Eminönü), Ortaköy ve Çamlıca olmak üzere cuma namazı kılınacak camilerin listesini açıkladı.

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Cuma namazı kılınacak camiler il müftülükleri tarafından açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda hava şartları nedeniyle cuma namazı kılınacak bazı yerler iptal edilmişti. Bu nedenle güncel listeyi takip etmek önemli. Bazı illerin il müftülükleri cuma namazı kılınacak cami listesini güncellediğini duyurdu.

3CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER
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CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Cuma namazı kılınacak camiler il müftülükleri tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta hava şartları nedeniyle cuma namazı kılınacak bazı yerler iptal edilmişti. Bazı illerin il müftülükleri cuma namazı kılınacak cami listesini güncellediğini duyurdu.TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Cuma namazı kılınacak camilere, Diyanet İşleri Başkanlığının resmi sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

TÜM İLLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

Cuma namazı kılınacak camilere, alfabetik sıraya göre düzenlenen illere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ADANA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ADIYAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AFYON CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AĞRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AKSARAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AMASYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ANKARA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ANTALYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ARDAHAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ARTVİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

AYDIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BALIKESİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BARTIN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BATMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BAYBURT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BİLECİK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BİNGÖL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BİTLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BOLU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BURDUR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

BURSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ÇANAKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ÇANKIRI CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ÇORUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

DENİZLİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

DİYARBAKIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

DÜZCE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

EDİRNE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ELAZIĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ERZİNCAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ERZURUM CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ESKİŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

GAZİANTEP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

GİRESUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

GÜMÜŞHANE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

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HAKKARİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

HATAY CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

IĞDIR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ISPARTA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

İSTANBUL CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

İZMİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KAHRAMANMARAŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KARABÜK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KARAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KARS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KASTAMONU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KAYSERİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KIRIKKALE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KIRKLARELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KIRŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KİLİS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KOCAELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KONYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

KÜTAHYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MALATYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MANİSA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MARDİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MERSİN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MUĞLA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

MUŞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

NEVŞEHİR CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

NİĞDE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ORDU CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

OSMANİYE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

RİZE CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SAKARYA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SAMSUN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SİİRT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SİNOP CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

SİVAS CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ŞANLIURFA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

ŞIRNAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TEKİRDAĞ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TOKAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TRABZON CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

TUNCELİ CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

UŞAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

VAN CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

YALOVA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

  YOZGAT CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

  ZONGULDAK CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER

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