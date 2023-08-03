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CUMA HUTBESİ 4 AĞUSTOS 2023 PDF: Bu hafta cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet'in yayınladığı cuma hutbesinin metni ve konusu!

Güncelleme Tarihi:

#Cuma Hutbesi Konusu#4 Ağustos Cuma Hutbesi Metni#Diyanet
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 19:41

Cuma hutbesi 4 Ağustos konusu ve metni Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açıldı. Türkiye genelindeki camilerde bu hafta okunacak olan hutbede, cuma gününün önemi vurgulanarak, "Bugün, Rabbimize olan kulluk sözünü tazelediğimiz mübarek bir gün. Bugün, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırdığımız bereketli bir gün." ifadeleri yer aldı. Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadis-i şerifleri de hatırlatıldı. Bu haftaki cuma hutbesi metni PDF olarak dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden indirilebilecek. Peki, cuma hutbesi konusu nedir? İşte, 4 Ağustos cuma hutbesi PDF metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4CUMA HUTBESİ 4 AĞUSTOS 2023 PDF: Bu hafta cuma hutbesi konusu nedir İşte Diyanetin yayınladığı cuma hutbesinin metni ve konusu

4 Ağustos 2023 Cuma hutbesi yayınlandı. Her hafta Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan cuma hutbesinin konusu ve metni dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşıldı. Cuma namazı kılmaya gelen Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin verileceği cuma hutbesinin konusu "Cuma, Haftalık Bayram Günümüz" olarak belirlendi. "Evet, bugün en önemli vazifemiz, bütün işlerimizi bir tarafa bırakarak Cuma namazı için camilerde buluşmaktır." ifadelerinin kullanıldığı hutbede, cuma gününün önemi anlatılacak. İşte, 4 Ağustos 2023 cuma hutbesinin tam metni.

2/4CUMA: HAFTALIK BAYRAM GÜNÜMÜZ

CUMA: HAFTALIK BAYRAM GÜNÜMÜZ

Her hafta Cuma günü tevhidin nişanesi minarelerden yankılanan ezan-ı Muhammedi ile camilere koşan aziz kardeşlerim! Cumamız mübarek olsun. Allah’ın selamı, rahmeti ve mağfireti hepimizin üzerine olsun.

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, günlerden Cuma. Bugün, Peygamberimiz (s.a.s)’in buyurduğu üzere, güneşin doğduğu en hayırlı gün. Bugün, biz müminlerin haftalık bayramı. Bugün, Rabbimize olan kulluk sözünü tazelediğimiz mübarek bir gün. Bugün, kardeşliğimizi pekiştirdiğimiz, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırdığımız bereketli bir gün.

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah’ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.” Ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere kendilerine Cuma namazı farz olan kimselerin, ezan okunduktan sonra yaptıkları alışveriş ve elde ettikleri kazanç helal değildir. Evet, bugün en önemli vazifemiz, bütün işlerimizi bir tarafa bırakarak Cuma namazı için camilerde buluşmaktır. Maddi ve manevi kirlerden arınmak için, neşe ve sevinç içerisinde Rabbimizin emrine uymaktır. Yanımızdaki kardeşimize rahatsızlık vermeden, tertemiz bir şekilde omuz omuza saf tutmaktır.

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3/4CUMA HUTBESİ 4 AĞUSTOS 2023 PDF: Bu hafta cuma hutbesi konusu nedir İşte Diyanetin yayınladığı cuma hutbesinin metni ve konusu

Kıymetli Müslümanlar!

Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde bizlere şu müjdeyi vermektedir: “Cuma namazı vaktinde öyle bir an vardır ki insan o anda Allah’tan bir şey dilerse Allah dilediğini ona mutlaka verir.” Bir başka hadisinde ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), bizleri şöyle uyarmaktadır: “Her kim önemsemediğinden dolayı Cuma namazını üç defa terk ederse kalbi mühürlenir.” Bu hadislerdeki müjde, ne güzel bir müjde; uyarı ise, ne büyük bir uyarıdır. Bu müjdeyi ve uyarıyı işiten bir mümin, Cuma namazını kasten terk edebilir mi hiç?

Değerli Müminler!

Hutbe olmadan Cuma namazı olmaz. Hutbe, tıpkı namaz gibi Allah’ı zikretmektir. Hutbenin bir adabı vardır. Bu da minberdeki hatibi can kulağıyla dinlemektir. Hutbe esnasında asla konuşmamaktır. Telefonla ya da başka şeylerle meşgul olmamaktır. Allah Resûlü (s.a.s) hutbe adabı hususunda bizi şöyle uyarmaktadır: “Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına ‘sus!’ bile desen, hatalı bir iş yapmış olursun.”

4/4CUMA HUTBESİ 4 AĞUSTOS 2023 PDF: Bu hafta cuma hutbesi konusu nedir İşte Diyanetin yayınladığı cuma hutbesinin metni ve konusu

Aziz Kardeşlerim!

Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taçlandıralım. “Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir.” ilahi hitabına kulak vererek Cuma namazını birbirimize hatırlatalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah’ın evlerine koşalım. Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir.

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