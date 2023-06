CUMA HUTBESİ 23 Haziran 2023 konusu | Diyanet tarafından cuma hutbesi PDF metni yayınlandı! Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir?

Baba olmak, Hz. İbrâhîm gibi çocuklarımızı iyi bir mümin olarak yetiştirmek ve onlar için her daim hayır dilemektir. O, رَبِّ اجْعَلْن۪ي مُق۪يمَ الصَّلٰوةِ وَمِنْ ذُرِّيَّت۪يۗ “Rabbim! Beni ve soyumdan gelecek olanları namaza devam edenlerden eyle!” diyerek Allah’tan neslinin iyiliğini niyaz etmişti.



Baba olmak, Lokmân (a.s) gibi şefkat dolu ifadelerle çocuklarımızı iyiliğe yönlendirip kötülükten alıkoymak için çabalamaktır. O, “Yavrucuğum! Namazını dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirmeye çalış.” sözleriyle evladına hikmet yüklü nasihatlerde bulunmuştu.



Baba olmak, Peygamber Efendimiz (s.a.s) gibi çocuklarımıza hayatın her alanında örnek ve rehber olmaktır. Allah Resûlü (s.a.s), ailesine karşı son derece şefkatliydi. Onun hanesinde sevgi ve saygı hâkimdi. O, merhamet ve adaletten, nezaket ve zarafetten asla ayrılmazdı.