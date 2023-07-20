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CUMA HUTBESİ 21 TEMMUZ 2023 KONUSU | Diyanet cuma hutbesi PDF metnini yayınladı! Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir?

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Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 19:57

Cuma hutbesi 21 Temmuz 2023 yayınlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cuma hutbesinin konusu ve metni dinhizmetleri.diyanet.gov.tr internet adresinden paylaşıldı. Türkiye genelindeki camilerde okunacak olan cuma hutbesinde, Hicri takvimin ilk yılı, Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile ashabının Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 622 yılı olduğu hatırlatılarak, "Bu yıl, Allah Resûlü (s.a.s)’in öncülüğünde Müslümanlar, Mekke’deki çileli günlerin ardından İslam’ı daha rahat yaşayabilmek için Medine’ye hicret etmişti. Hz. Ömer, bu hadisenin yaşandığı yılı, halifeliği döneminde hicri takvimin başlangıcı kabul etmişti." denildi. Cuma hutbesinde Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadis-i şerifleri de yer aldı. Bu haftaki cuma hutbesi PDF metni Diyanet'in internet adresinden indirilebilecek. Peki, 21 Temmuz cuma hutbesi konusu nedir? İşte, cuma hutbesi metni ve konusu hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/6CUMA HUTBESİ 21 TEMMUZ 2023 KONUSU | Diyanet cuma hutbesi PDF metnini yayınladı Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir

Cuma hutbesi konusu ve metni PDF olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden erişime açıldı. Cuma namazı kılmaya gelen Müslümanlara kıymetli bilgi ve öğütlerin verileceği cuma hutbesinin konusu bu hafta, "Hicret İdealler Uğruna Çıkılan Kutlu Bir Sefer" olarak belirlendi. "Hicretin gayesi, sorumluluk sahibi, bilinçli, faydalı bireyler yetiştirebilmek için gayret etmektir." ifadelerinin yer aldığı hutbede, orman yangınları konusuna da dikkat çekildi. İşte, 21 Temmuz cuma hutbesi ve konusu.

2/6HİCRET: İDEALLER UĞRUNA ÇIKILAN KUTLU BİR SEFER

HİCRET: İDEALLER UĞRUNA ÇIKILAN KUTLU BİR SEFER

Muhterem Müslümanlar!

Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: “İman edip hicret edenler, Allah yolunda cihad edenler; onlara kucak açıp yardım edenler var ya! İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bağışlanma ve büyük bir lütuf vardır.”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Peygamber Efendimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor: “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir. Muhacir ise Allah’ın yasaklarını terk eden kimsedir.”

3/6CUMA HUTBESİ 21 TEMMUZ 2023 KONUSU | Diyanet cuma hutbesi PDF metnini yayınladı Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir

Değerli Müminler!

Yüce Allah’ın lütuf ve keremiyle geçtiğimiz Çarşamba günü hicri 1445. yıla girdik. Bizleri yeni bir hicri yıla daha kavuşturan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Hicri yeni yılımız hayırlı ve mübarek olsun.

Hicri takvimin ilk yılı, Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile ashabının Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 622 yılıdır. Bu yıl, Allah Resûlü (s.a.s)’in öncülüğünde Müslümanlar, Mekke’deki çileli günlerin ardından İslam’ı daha rahat yaşayabilmek için Medine’ye hicret etmişti. Hz. Ömer, bu hadisenin yaşandığı yılı, halifeliği döneminde hicri takvimin başlangıcı kabul etmişti.

4/6CUMA HUTBESİ 21 TEMMUZ 2023 KONUSU | Diyanet cuma hutbesi PDF metnini yayınladı Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir

Kıymetli Müslümanlar!

Hicret, insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarından biridir. Hicret, sıradan bir göç değildir. Hicret, geçici menfaatler uğruna bir diyardan başka bir diyara gidiş de değildir. Hicret, can ve mal korkusuyla bir şehirden kaçış hiç değildir. Bilakis hicret, Allah rızası uğruna her türlü dünyevi beklenti ve gayeyi bir kenara bırakarak çıkılan kutlu bir yolculuktur. Hicret, ideallerle yücelen bir hayatı mümkün kılmak için başlanan mübarek bir seferdir. Hicret, insanı yaratılış amacından uzaklaştıran her şeyi geride bırakmaktır. Kötülükten iyiliğe, zulüm ve haksızlıktan adalet ve hakikate kararlı bir yöneliştir. Hicret, insanı Allah’a kulluktan alıkoyan her türlü nefsani arzu ve istekten yüz çevirmektir. Haram ve günahlardan kaçınmaktır. Tövbe ve dua ile Rabbimizin engin rahmetine sığınmaktır.

5/6CUMA HUTBESİ 21 TEMMUZ 2023 KONUSU | Diyanet cuma hutbesi PDF metnini yayınladı Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir

Kıymetli Müminler!

Hicretin gayesi, sorumluluk sahibi, bilinçli, faydalı bireyler yetiştirebilmek için gayret etmektir. Erdemli, huzurlu, güvenli ve barış içerisinde yaşayan bir toplum inşa etmek için çaba göstermektir. Hicretin gayesi, sevgi, merhamet ve yardımlaşma gibi değerleri tüm insanlıkla buluşturmak için mücadele etmektir.

Ne mutlu hicretin asıl gayesini idrak edebilenlere. Ne mutlu sözünde özünde dürüst olanlara. Allah’a hakiki kul olanlara. Ne mutlu İslam’ın hakikatlerini hayatına hâkim kılanlara.

6/6CUMA HUTBESİ 21 TEMMUZ 2023 KONUSU | Diyanet cuma hutbesi PDF metnini yayınladı Bu haftaki cuma hutbesinin konusu nedir

Aziz Müslümanlar!

Önemli bir hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda sık sık orman yangını haberleri alıyoruz. Bu yangınlarla ciğerlerimiz dağlanıyor. Ormanlarla birlikte nice canlılar yok oluyor. Ormanlık alanlarda piknik amacıyla bile olsa ateş yakmayalım. Yangına sebebiyet verecek atıkları ormanlarda bırakmayalım. Ormanlarımıza kasteden kötü niyetli kişilere karşı uyanık olalım. Yangın ve afetler konusunda yetkililerin uyarılarını dikkate alalım. Onların işlerini kolaylaştıralım. Allah Resûlü (s.a.s)’in “Kıyamet kopuyor olsa dahi elinizdeki fidanı yere dikin.” emrine uyarak, yanan ormanlarımızın yerine yenilerini yetiştirelim. Unutmayalım ki ormanlarımız ve çevremiz bize emanettir. Emanete sahip çıkmak ise hepimizin ortak görevidir. Yüce Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afet ve felaketten muhafaza eylesin.

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