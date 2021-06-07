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Haber Giriş: 07 Haziran 2021 - 16:08 | 

'Çukur Ormanı' için bağış nasıl yapılır? ‘Doğa Nefes Alsın’ bağışı hakkında bilgiler...

Ay Yapım imzalı, Show TV’de ekranlara gelen '‘Çukur'' dizisi, büyük finalde Tema Vakfı iş birliği ile ''Doğa Nefes Alsın'' diyerek 50.000 fidanlık bir ''Çukur Ormanı'' oluşturmayı planlıyor. 'Çukur Ormanı' oluşturmayı hedefleyen dizi ekibi, ‘Doğa Nefes Alsın’ bağışıyla çevre konusunda duyarlılığa dikkat çekmeyi ve çevre sorunları hakkında farkındalığı geniş kitlelere yaymayı amaçlıyor. Peki, 'Çukur Ormanı' için bağış nasıl yapılır?

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Farklı sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olan Çukur, geçtiğimiz aylarda ‘Doğa Nefes Alsın’ diyerek duyurduğu yeni kampanyasının finalinde büyük bir ‘Çukur Ormanı’na imza atmayı hedefliyor. ‘Çukur Ormanı’ için TEMA Vakfı, Show TV ve Ay Yapım ile el ele veren dizinin ekibi, 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümü öncesi unutulmaz bir gala yayınıyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Peki, 'Çukur Ormanı' için bağış nasıl yapılır? ‘Doğa Nefes Alsın’ bağışı hakkında bilgiler...

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Ebru Akel ve Uğur Yıldıran’ın sunuculuğunda gerçekleşecek yayında kalpler Çukur Ormanı için atacak. “#DoğaNefesAlsın” sloganı ile “Fidan Yaz, 3464’e SMS Gönder; bir fidan bağışla” çağrısının yineleneceği gecenin sonunda 50.000 fidandan oluşacak Çukur Ormanı’nın tamamlanması hedefleniyor.

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Çukur Ormanı Kampanyamıza Katkıda Bulunmak İçin:

SMS ile:

  1. FİDAN yaz 3464'e SMS GÖNDER 1 FİDAN BAĞIŞLA
  2. 1 SMS = 10 TL 
  3. 1 Fidan = 10 TL (Sertifikasız)

Banka Havalesi:

  1. İŞ BANKASI LEVENT Şubesi 
  2. TR74 0006 4000 0011 0351 4626 57
  3. 1 Fidan = 10 TL (Sertifikasız)

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