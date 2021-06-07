Farklı sosyal sorumluluk projeleriyle öncü olan Çukur, geçtiğimiz aylarda ‘Doğa Nefes Alsın’ diyerek duyurduğu yeni kampanyasının finalinde büyük bir ‘Çukur Ormanı’na imza atmayı hedefliyor. ‘Çukur Ormanı’ için TEMA Vakfı, Show TV ve Ay Yapım ile el ele veren dizinin ekibi, 7 Haziran Pazartesi akşamı final bölümü öncesi unutulmaz bir gala yayınıyla ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Peki, 'Çukur Ormanı' için bağış nasıl yapılır? ‘Doğa Nefes Alsın’ bağışı hakkında bilgiler...