CTE görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı mı? Anküsem CTE sınav sonuçları bekleniyor

SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ANKÜSEM internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde CTE’ye yapacaklardır. ANKÜSEM itirazların CTE tarafından kendisine gönderilmesini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde, itirazları değerlendirerek nihai sınav sonuçlarını CTE’ye bildirecektir. İtiraz sonuçları adaylara, CTE tarafından bildirilecektir.



Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM IBAN: TR600001000799070641125019 numaralı hesabına 25.-TL (Yirmibeş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir. Örneğin bir aday iki soruya birden itiraz edecekse 50.-TL ücret yatıracaktır.) yatırarak alınan banka dekontu, sınav adı, itiraz konusu ve iletişim bilgilerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile birlikte CTE’ye yapacaklardır.



Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, içeriğinde adayın T.C. Kimlik Numarası, imzası, iletişim bilgisi ve ekinde banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Adayların itiraz ettikleri soru sayısı kadar itiraz ücreti yatırıp yatırmadıkları CTE tarafından dekont üzerinden kontrol edilecek ve yeterli ücret yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri CTE tarafından kabul edilmeyecek, hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.