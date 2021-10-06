CTE görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı mı? Anküsem CTE sınav sonuçları bekleniyor

CTEgörevde yükselme sınav sonuçları için araştırmalar devam ediyor. Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)’de uygulana görevde yükselme sınavına giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Başarı puanı hesaplamasında adayların doğru cevap sayıları dikkate alınacak. Peki, CTE görevde yükselme sınav sonuçları açıklandı mı?
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1
CTE görevde yükselme sınavına giren adaylar sonuç açıklamasını bekliyorlar. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilecek.
2
GÖREVDE YÜKSELME SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
CTE görevde yükselme sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirme, her bir unvan için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden yapılacak, yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır (Yanlış cevaplar, doğru cevapları götürmeyecektir). Başarı puanı hesaplamasında adayların doğru cevap sayıları dikkate alınarak; Başarı Puanı = (Doğru Cevap Sayısı/En Yüksek Doğru Cevap Sayısı) x 100 formülü kullanılacaktır. Buna göre, Başarı Puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan adaylar “Başarılı” sayılacaktır. Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir. Değerlendirme veya itiraz sonucu iptal edilen soru/sorular tüm adaylar için doğru kabul edilecektir. Adayların sınav Başarı Puanlarının eşit olması hâlinde, Yönetmelik hükümleri doğrultusunda başarı sıralamasını Genel Müdürlüğümüz yapacaktır.
3
SINAV SONUÇLARINA İLİŞKİN İTİRAZLAR
Adaylar; sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların ANKÜSEM internet sitesinde ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde CTE’ye yapacaklardır. ANKÜSEM itirazların CTE tarafından kendisine gönderilmesini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde, itirazları değerlendirerek nihai sınav sonuçlarını CTE’ye bildirecektir. İtiraz sonuçları adaylara, CTE tarafından bildirilecektir.
Adaylar, soru ve sonuçlara ilişkin itiraz başvurularını T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM IBAN: TR600001000799070641125019 numaralı hesabına 25.-TL (Yirmibeş Türk Lirası) itiraz ücreti (İtiraz edilecek her bir soru için ayrı ücret yatırılması gerekmektedir. Örneğin bir aday iki soruya birden itiraz edecekse 50.-TL ücret yatıracaktır.) yatırarak alınan banka dekontu, sınav adı, itiraz konusu ve iletişim bilgilerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile birlikte CTE’ye yapacaklardır.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, içeriğinde adayın T.C. Kimlik Numarası, imzası, iletişim bilgisi ve ekinde banka dekontu olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Adayların itiraz ettikleri soru sayısı kadar itiraz ücreti yatırıp yatırmadıkları CTE tarafından dekont üzerinden kontrol edilecek ve yeterli ücret yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri CTE tarafından kabul edilmeyecek, hatalı itiraz ücreti yatıran adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.