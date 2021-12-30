Covid test sonucu ne zaman çıkar? İşte PCR test sonuçları hakkında bilgi
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 366 bin 363 testte 36 bin 684 vaka tespit edildi. 142 kişi hayatını kaybederken, 25 bin 638 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. Öte yandan en çok merak edilenlerden biri de covid test sonucunun ne zaman çıkacağı. Peki, Covid test sonucu ne zaman çıkar?
Kovid- 19 salgını devam ederken, her gün binlerce test yapılıyor. Hastanelerde test yaptıran çok sayıda vatandaş da sonuçların ne zaman çıkacağını merak ediyor. İşte, "Covid test sonucu ne zaman çıkar?" sorusunun yanıtı...
Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.
KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
SONUÇLAR NASIL SORGULANIR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.