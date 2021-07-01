Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? İşte aşılama çalışmalarında son bilgiler
3. doz aşı için bugünden itibaren randevu alınabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşların ve sağlık çalışanlarının bugünden itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşıları olmak üzere randevu alabileceklerini söyledi. Peki, covid geçirenler ne zaman aşı olacak?
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Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 49 milyon 764 bin 298'e ulaştı. Aşılama çalışmaları devam ederken, geçmişte korona atlatan kişiler için aşılamanın ne zaman başlayacağı gündeme geldi. İşte, "Covid geçirenler ne zaman aşı olacak?" sorusunun yanıtı...
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BAKAN KOCA AÇIKLADI
Bilim Kurulu'nun gündeminde "Kovid-19'u geçirenlerin ne zaman aşı olacakları" konusunun da bulunduğunu belirten Koca, şunları söyledi:
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"Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.
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Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."