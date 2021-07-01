Gündem Haber Giriş: 01 Temmuz 2021 - 10:02 | 01 Temmuz 2021 - 10:02

Covid geçirenler ne zaman aşı olacak? İşte aşılama çalışmalarında son bilgiler

3. doz aşı için bugünden itibaren randevu alınabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşların ve sağlık çalışanlarının bugünden itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşıları olmak üzere randevu alabileceklerini söyledi. Peki, covid geçirenler ne zaman aşı olacak?