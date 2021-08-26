Covid aşı randevusu nasıl alınır? MHRS aşı randevusu alma ekranı
Aşı randevusu almak isteyenler bu işlemi nasıl gerçekleştireceklerini öğrenmek istiyorlar. Koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlar Sinovac veya Biontech aşılarından birini seçerek randevularını alıyorlar. Peki, Covid aşı randevusu nasıl, nereden alınır? İşte detaylı anlatım
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Koronavirüs aşı randevusu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Covid-19 aşısı olacak olan vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyorlar. İşte aşı randevusu alma ekranı
2
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.
Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.
Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.