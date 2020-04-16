Covid 19 Türkiye haritası (corona virüs map) 16 Nisan - Koronavirüsü illere göre vaka sayısı haritası

Fahrettin Koca yaptığı son açıklamanın ardından verileri bu şekilde analiz etti.



Vaka tespitinde başarılıyız. Hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız. Yüksek bir motivasyona sahibiz. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık: HAREKETİ AZALT, İZOLASYONU ARTIR! Bu kuralı ısrarla uygularsak özlediğimiz hayata kısa zamanda kavuşacağız!

TÜRKİYE TEDAVİDE FARKLI BİR YAKLAŞIMA SAHİP. Hiçbir ülke pozitif, şüpheli tüm vakalarda Hidroksiklorokin ilacını erken dönemde kullanmadı. Biz bu ilaçtan daha vaka görülmeden 1 milyon kutu alıp depoladık. Çin’den getirilen Favipiravir’ini de bizdeki yaklaşımla kullanan ülke yok.

FİLYASYON, BU SİSTEMLİ MÜCADELE gözle görülür sonuçlar veriyor. Tablolar, bize, üstesinden geleceksiniz, direnin diyor. Vaka tespitinde, hasta tedavisinde, yoğun bakımda başarılıyız. Mücadelede üstün güç biziz. Bizi sonuca götürecek kural açık: Hareketi azalt, izolasyonu artır!

SALGININ ÖNÜNÜ KESMENİN YOLU FİLYASYONDUR! Hasta kaybı artış oranı hızında da, vaka artış hızındaki düşüşe benzer bir veriye sahibiz: Türkiye’de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. Türkiye, ölüm artış hızındaki yavaşlamayı en erken yakalayan ülkedir.