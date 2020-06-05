Çorum'da esrarengiz mektup! 43 yıl sonra çam odunun içinden çıktı...

‘ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM’ Yusuf Bahri Eryılmaz’ın oğlu Vehbi Eryılmaz da mektubun yazılışından haberdar olduğunu belirterek, “Babam, dede evini 1977 yılında tamir ettirirken ileride hatıra olur düşüncesiyle bir şişe içerisine kendi el yazısı ile mektup, bozuk para ve kendi fotoğrafını koydu, ağaç arasına yerleştirdi. Burası yıkılırsa ya da herhangi bir şey olursa şişeyi, mektubu alıp, hatıra olur diyerek oraya saklamıştı. Aradan yıllar sonra saklanan şişe, böylece ortaya çıkmış oldu. Hatırasını yaşatmış olduk" diye konuştu.