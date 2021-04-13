Çorum sahur saatleri 2021 ve imsak vakti: Çorum'da sahur ne zaman, saat kaçta? 13 Nisan sahur/imsak vakitleri
Çorum sahur saatleriDiyanet tarafından açıklandı. 13 Nisan'da başlayacak olan mübarek Ramazan ayı, salı günü tutulacak ilk oruç ile karşılanacak. On bir ayın sultanı Ramazan başlarken, ibadetlerini ifa edecek olan vatandaşlar, Çorum sahur ve imsak vakitlerine yoğunlaştı. Müslümanların manevi heyecanla beklediği Ramazan'da sahur sofralarına oturarak niyet edecek olanlar, Çorum'da sahur saat kaçta? sorusunun yanıtını Ramazan İmsakiyesi 2021 üzerinden alacaklar. İşte, 13 Nisan sahur imsak vakitleri.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çorum sahur ve iftar saatleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi'nin yayımlanması ile belli oldu. Mübarek Ramazan ayının ilk gecesi Çorum sahur saatleri oruç ibadetini idrak edecek olan vatandaşlara yol gösterecek. Sahur imsak vakitleri takvimiyle seçilen bölgede sahurun saat kaçta gerçekleşeceği ve ezanın ne zaman okunabileceğinin öğrenilebileceği gibi diğer illere ait sahur vakitlerine de ulaşılabilecek. Çorum'da ilk sahur için imsak vakti 04:28 olarak açıklandı.
2
ÇORUM İMSAK VE SAHUR VAKİTLERİ
Diyanet Ramazan İmsakiyesi 2021 sahur saatleri her ilde farklılık gösteriyor. Çorum da ilk sahur için imsak vakti 04:28, iftar saati ise 19:24 olarak açıklandı.
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
4
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
5
ORUCA NE ZAMAN VE NASIL DİYET EDİLİR?
Oruç için sahura kalkılması niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400)..
6
Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).