Corona Virüsünde son durum ve gelişmeler neler? İran ve İalya'da vaka sayısı artıyor
Yeni tip Corona Virüs (Kovid-19) salgını komşumuz İran, ilk görüldüğü yer olan Çin ve İtalya başta olmk üzere hızla yayılırken virüs şu ana kadar üst düzey isimlerin de aralarında bulunduğu binlerce kişiyi etkisi altına aldı. Çin'in ardından Avrupa'da ve İran'da hızla yayılan corona virüste vaka ve ölüm sayısı giderek artıyor. İşte, Corona Virüsünde son durum ve gelişmeler...
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül Korona virüsü nedeniyle bilanço artıyor. Corona Virüsünde Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 72'ye yükselirken dünya genelinde Korona virüsüne yakalananların sayısı ise 100 bini aştı. İşte, tüm dünyanın endişe ile takip ettiği Corona Virüsü hakkında merak edilen ayrıntılar...
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ÖLÜ SAYISI HIZLA ARTIYOR
Çin'de ortaya çıkan ölümcül Korona virüsünde bilanço artıyor. Ülke genelinde dün Korona virüsü (Covid-19) salgınında 28 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı sayısı 3 bin 72'ye yükseldi. Günlük bazda tespit edilen yeni Korona virüsü vakalarının sayısı 50 gün sonra ilk kez 100'ün altına indi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülke genelinde dün 99 yeni vaka tespit edildiğini, toplam vaka sayısının ise 80 bin 651'e ulaştığını açıkladı. Komisyon, vakaların 74'ünün salgının merkezi olduğu düşünülen Hubei eyaletinde görüldüğünü, diğer 25 hastanın ise Çin'e ülke dışından geldiğini bildirdi. Komisyon ayrıca, "ithal vakaların" toplam sayısının 60'a yükseldiğini aktardı.
Korona virüsü nedeniyle bilançonun ağırlaştığı diğer ülke Güney Kore'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e ulaştı. Ülke genelinde dün 483 yeni vaka kayıtlara geçerken, toplam vaka sayısı ise 6 bin 767'ye ulaştı. Vakaların 6 binden fazlasının Daegu kentinde görüldüğü belirtildi.
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IRAK'TA ÜÇ KİŞİ YENDİ
Irak’ın Kerkük şehrinde yeni tip korona(corona) virüsüne (Covid-19) yakalanan 3 kişi, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Irak’ın Kerkük şehrinde korona virüsüne (Covid-19) yakalan 3 kişi hastanede gördüğü tedavinin ardından iyileşip taburcu edildi. Kerkük Valisi Rakan Sait ve Kerkük Sağlık Müdürü Kerim Veli, Kerkük Valilik binasında korona virüsünü yenen 3 kişinin taburcu edilmesinin ardından açıklama yaptı.
Veli, basına yaptığı açıklamada, "Bildiğiniz gibi Kerkük’te (Covid-19) buluşan 7 kişi vardı ve bunlardan 3’ü tedavilerinin ardından yapılan son tetkiklerin de temiz çıkmasıyla hastaneden taburcu edildi” ifadelerini kullandı.
Salgının yayılmaması için ciddi tedbirler aldıklarını belirten Veli, “Vatandaşlardan ricamız, salgının yayılmaması için sağlık dairesinin aldığı kararlara uyulması” dedi.
Irak'ta Sağlık Bakanlığı, korona virüsü vaka sayısını 35 olarak açıklamış bunlardan 3’ünün hayatını kaybettiğini belirtmişti.
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İTALYA'DA SON DURUM
İtalya'da bugün 36 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 233 çıktı. Öte yandan Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla corona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.
İtalya'da hem korku hemde virüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin etkisi başkent sokaklarında gözle görünür hale geldi.
Corona virüs can kaybına neden olmaya devam ederken İtalya’da turizm, ekonomi ve sanayi gibi dallar da büyük darbe aldı.
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FRANSA'DA TÜRK VATANDAŞI ÖLDÜ
Corona virüsü virüsü sebebiyle Fransa’da hayatını kaybedenler arasında bulunan Türk vatandaşı 64 yaşındaki Halil Bıçkı’nın Salı günü Fransa’da defnedileceği öğrenildi.
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AVRUPA'DA SON DURUM NE?
Avrupa ülkelerinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bugüne kadar 264 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan vaka sayıları bir günde neredeyse iki katına çıkarak 5 bin 883'e yükseldi.
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Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla etkilenen ülke İtalya olurken, son resmi verilere göre burada ölü sayısı 233, tedavisi devam eden virüsün bulaştığı kişi sayısı da 5 bin 61 olarak biliniyor.
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Kovid-19, İtalya'nın öncelikli olarak kuzeyini etkilese de başkent Roma da özellikle turizm sektöründe zor günler geçiriyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Roma'da tarihi İspanyol merdivenleri, dünyaca ünlü markaların olduğu Condotti ve Corso caddeleri, Venedik Meydanı, Fori Imperiali Bulvarı ve Roma’nın simgesi Kolezyum ile Aşk Çeşmesi'nin turist yoğunluğunun olağanın oldukça uzağında, altında olduğu gözlendi.
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Özellikle yaşlıların ve bazı turistlerin kent merkezinde maskelerle dolaştıkları göze çarparken, restoran ve kafelerin boşluğu, sokak çalgıcıların önünde onları dinleyen kalabalıkların birikmemesi ve müşteri bulamayan taksilerin uzun kuyruklar oluşturması dikkati çekti.
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Koronavirüs hastalarından Avrupa'da ölümlerin en fazla görüldüğü ikinci ülke ise 11 ölü ile Fransa oldu. Vaka sayısının 693’e ulaştığı Fransa'da koronavirüse yakalananların arasında merkez sağ Cumhuriyetçiler’den (LR) milletvekili Jean-Luc Reitzer ve Ulusal Meclis’teki bir çalışan da bulunuyor. Reitzer’in 25 Şubat’ta Ulusal Meclis’te toplantılara katıldığı belirtiliyor.
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 seviyesinde olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3’üncü seviyeye çıkarılabileceği uyarısında bulundu. Macron, özellikle genç Fransızlardan yaşlı insanları ziyaret etmemesini istedi.
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Fransa Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer ise ülkede koronavirüs salgınının etkili olduğu bölgelerde tedbir alıcıyla 150 okulun kapatıldığı, 45 binden fazla öğrencinin ve 3 binden fazla öğretmenin izole edildiğini belirtti. Ayrıca Mulhouse'da 50'den fazla kişinin bir arada olacağı etkinlikler iptal edildi.
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Fransa'nın ardından Kovid-19'un en fazla yayıldığı ülke olan İspanya'da Kovid-19 teşhisi konulan hastalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a çıktı.