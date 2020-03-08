Corona Virüsünde son durum ve gelişmeler neler? İran ve İalya'da vaka sayısı artıyor

İTALYA'DA SON DURUM İtalya'da bugün 36 kişi daha hayatını kaybetti ve ölü sayısı 233 çıktı. Öte yandan Demokratik Parti'li Nicola Zingaretti'ye yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyuruldu. Facebook hesabından yaptığı paylaşımla corona virüse yakalandığını belirten Zingaretti "Doktorlar Covid-19 olduğunu söyledi. Ben iyiyim ancak önümüzdeki birkaç gün evde kalmam gerekecek" dedi.



İtalya'da hem korku hemde virüsle mücadele amacıyla alınan tedbirlerin etkisi başkent sokaklarında gözle görünür hale geldi.



Corona virüs can kaybına neden olmaya devam ederken İtalya’da turizm, ekonomi ve sanayi gibi dallar da büyük darbe aldı.



