CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Türkiye'de ve Dünyada Koronavirüs (korona virüs) ölüm ve vaka sayısı

TÜRKİYE'DE GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI 29 Mart Pazar günü güncel vaka sayısı covid19.saglik.gov.tr üzerinden yayınlandı. Yapılan açıklama ile birlikte Türkiye'de vaka sayısı 9217'e ulaşırken corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi. Bununla birlikte 105 kişinin hastalığı iyileştiği açıklandı.



27 Mart Cuma günü Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından vaka sayısına yönelik açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplam vaka sayısının 5698 olduğunu bildirdi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 75030 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu." dedi.



Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar,



Bugünlerde bütün dikkatler corona ile ilgili haberlerde. Yaşadığımız günler, örneğini bildiğimiz günler değildir. Ölüm ve salgın isimleri geldi. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de birçok şey değişti. Asla diğer ülkelerle aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların kısa sürede ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı.Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.



Bugün Kurulumuzda en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik. Hastalığı bulunduğu sınırlan içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, buna göre düzenlemelidir. İnsanlar bunun için daha az karşılaşmalıdır.



CAN KAYBIMIZ 92'YE ÇIKTI



Ne kadar dikkat edersek o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden geleceğiz. Gönlünü ortaya koyan bütün sağlık çalışanlarına teşkkür ediyorum. Hastalığa verileri her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 7533 test yapıldı. 2069 pozitif vaka. Toplam vaka 5698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu.



Bir testi 3-4 saatten önce sonuçlandırmanız mümkün değildir. Çin'den daha kısa sürede test sonucu alan tesleri getirdik. Testin süresini 60 ila 70 dakikaya çeken yöntemi bu dönemde çalışan laboratuvarlara verildi. Pisiyar yöntemiyle çalışan toplam 350 bin kitimiz var. Şu an 7-8 binlere ulan test sayısı oldu. Önümüzdeki günlerde bu sayı 15-20 binlere tarama testi ile çıkacak. Herhangi bir kişinin ya da laboratuvarın kendi başına ve bizim uygun görmediğimiz kitlerle çalışması uygun değildir.



İL İL VAKA SAYILARI AÇIKLANACAK MI?



Bir bölgenin salgını taşıdığı, bazılarının taşımadığı, bir bölgeden başka bölgeye geçişin daha fazla olmaması için (İtalya'da olduğu gibi) açıklamak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımız bu konuyu değerlendirmektedir. Daha fazla vakanın görüldüğü iller varsa bunun için yapılması gereken önerileri de Cumhurbaşkanımıza sunmuş bulunuyoruz. Benim bilgi vermem doğru değil.



YOĞUN BAKIMDA SORUN İDDİALARI VE UMRECİLER...



Şu an yoğun bakımlarımızda sorunlarımızın olmadığını biliyoruz. Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında bir doluluk var. Yerli üretim içinde bir çalışmamız oldu. Umrede olan 362 kişi hakkında çalışma yapılıyor. Ona göre ne yapacağımız belli olursa açıklama yapacağız.