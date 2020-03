CORONA VİRÜSÜ SON DURUM: Türkiye'de ve Dünyada Koronavirüs (korona virüs) ölüm ve vaka sayısı

TÜRKİYE'DE GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ VAKA VE ÖLÜM SAYISI 26 Mart Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında "Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum." dedi.







25 Mart Sağlık Bakanı koca Twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamada "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." bilgisini verdi. Bu açıklamayla Türkiye'de corona virüsü nedeniyle ölüm sayısı 59'a yükseldi. Vaka sayısı 2433 oldu.



Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi;



Yoğun bakımdaki 136 hastamıza Çin'den gelen ilaç verilmeye başlandı" dedi. Bakan Koca ayrıca 60 yaş üzeri iki hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıklarken, "Erken dönemde ilk vakalarımızdan olan iki hastamızın bilgisini vermek istiyorum. 65 yaşında bir erkek hastamız taburcu oldu. Diğeri 60 yaşında başka bir erkek hastamız taburcu oldular. 7 gün sonra taburcu oldu"



24 mart geç saatlerde açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "SON 24 SAATTE 3.672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. GENÇLERE UYARIMIZ VAR: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" dedi.



23 Mart'ta gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, corona virüsü konusunda son dakika gelişmeleriyle ilgili değerlendirmeleri paylaşarak, corona virüsüne karşı alınan önemlere değindi. Bakan Koca şunları söyledi;



22 Mart Pazar akşamı sosyal medya hesabı Twitter'dan vaka sayısına ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, şunları söyledi;



"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."



BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.256 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21 Mart tarihinde corona virüsü (koronavirüs) ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan açıkladı. Koca sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı; Son 24 saatte 2953 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 277’si POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 947’ye ulaştı. . Bugüne dek toplam 21 can kaybımız var. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM.