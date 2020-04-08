CORONA VİRÜSÜ SON DURUM TABLOSU: Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka ve ölüm sayısı haritası 8 Nisan
Corona virüsü son durum bilgileri tüm dünyada 81 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs haberleri ile gelmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, İstanbul, İzmir, Ankara Türkiye corona virüs yayılım haritası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. 'Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini' dile getiren Koca, corona virüsü aşı ve tedavis süreciyle ilgili bilgileri de aktardı. Öte yandan, 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve mart ayında Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüsü ülkelere göre vaka sayısı son bilgilere göre, dünyada 1 milyondan fazla kişide görüldü. Fransa'da koronavirüs ölümlerin sayısı son 24 saatte rekor bir artışla 1427 yükselerek 10 bin 328 oldu. Salgının en fazla can aldığı ülkelerden olan İtalya'da corona ölüm sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi. New York'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir günde 731 kişi hayatını kaybederken bu rakam eyalette "en fazla ölümün yaşandığı gün" olarak kayıtlara geçti. İşte, Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu bilgileri....
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Korona virüsü il il yoğunluk haritası ve corona virüsü son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunana Koca, "Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi" dedi. Ülke ülke corona virüsü vaka sayısı da 1 milyon 413 bin kişiye ulaştı. Koronavirüs dünya ölüm sayısı da 81 bin 200'e yükseldi. Corona virüs salgının yayıldığı Vuhan'da ise karantina kararı kaldırıldı. İşte, corona virüs son durum ve korona dünya haritası tablosuna göre korona virüsü ölüm ve vaka bilgileri...
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TÜRKİYE'DE CORONA VAKA SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892, bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi" dedi. Bakan Koca ayrıca, Türkiye'de corona virüsün yoğun olduğu illerin olduğu haritayı paylaştı.
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TÜRKİYE GENELİ CORONA VİRÜS HARİTASI
Salgının daha etkin seyrettiği, bulaşma oranları ve vefat sayılarının yüksek seyrettiği İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirlerin ortak özelliğinin yurt dışı gidiş gelişlerin ve sosyal temasın yüksekliği olduğunu belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:.
"Aralarında bunların da olduğu 31 büyükşehrimizin ve Zonguldak'ın diğer şehirlerimizle ilişkisi bazı zorunlu haller dışında sınırlandırıldı. Sokağa çıkma konusunda özellikle kısıtlar getirildi. Tüm Türkiye'de ise 20 yaş altı gençlerimizle 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talebimiz var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerin kaderini çok etkileyecektir. Yakın tarihte Türkiye'nin komşu ülkelere, vakaların görüldüğü Avrupa ülkelerine karşı uyguladığı tedbirleri bugün kendi sınırlarımız içinde noktasal olarak uyguluyoruz.
Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacın vaka görülmeden depolandığını, birçok ülkenin ilacı kullanmak için çaba içinde olduğunu, Türkiye'de bu ilaçtan yaklaşık 1 milyon kutu bulunduğunu anlattı.
İlaca her hasta için erken dönemde başlandığını, bunun da sonuçlarının görüldüğünü, birçok ülkenin halen entübe olan vakalarda ilacı kullandığını ifade eden Koca, Bilim Kurulu'nun "son safhada değil, erken dönemde ilacın verilmesi gerektiği, bu ilacın virüsün hücreye girişini engellediği" tespitini dile getirdi.
Bu ilacın ücretsiz olarak vatandaşların kullanıma sunulduğuna dikkati çeken Koca, bunun da dünyada örneğinin olmadığını belirtti.
Bakan Koca, "Dünyada sağlık altyapısı en güçlü olan ülkelerdeniz, hatta nüfusa göre Avrupa ülkelerinden en az 2 kat solunum cihazı olan bir ülkeyiz." ifadesini kullandı.
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İTALYA CORONA VİRÜS SON DURUM
İtalya'da Kovid-19 salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 604 artarak 17 bin 127'ye yükseldi
Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.
Borrelli, koronavirüs vaka sayısının 94 bin 67'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 135 bin 586'ya ulaştığını belirtti.
Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 22 bin 837 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1555’lik artışla 24 bin 392'ye çıktığını kaydetti.
Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 604 kişi daha artarak 17 bin 127’ye yükseldiğini açıkladı.
Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısında da azalma olduğunu belirten Borrelli, bugün itibarıyla 3 bin 792 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü bildirdi.
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Sivil Savunma’nın açıkladığı verilerde, günlük yeni vaka sayısındaki ciddi düşüş dikkati çekti.
Borrelli, bugün 880 yeni vaka kaydedildiğini, bunun 10 Mart'tan bu yana ilk kez bu kadar düşük geldiğini ifade etti.
Yüksek Sağlık Enstitüsü’nden Prof. Gianni Rezza da "Bir süredir plato çizen yeni vaka sayısındaki grafik, nihayet bugünkü verilerle düşüşe geçmiş görünüyor." dedi.
Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 755 bin 445 kişiye test yapıldı.
Ülkede en çok ölü ve vakanın görüldüğü Lombardiya Bölgesi’nde ise dün 297 olarak kaydedilen ölü sayısı bugün 282’ye geriledi.
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"UZUN BİR GEÇİŞ DÖNEMİNİN BAŞINDAYIZ"
Öte yandan, Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri, bugün düzenlediği basın toplantısında, yaklaşan Paskalya Yortusu boyunca mevcut kurallara uyulması çağrısında bulunarak, bu sürede hata yapmamaları gerektiğini ifade etti.
Ölü sayılarının bir süre daha yüksek seyredeceğini belirten Arcuri, "Uzun bir geçiş döneminin başındayız. Şimdiye kadar yapılan fedakarlıkları işe yaramaz hale getirmek affedilemez bir durum olur." dedi.
Bu arada, ülkede Kovid-19’la mücadelede ilk sırada yer alan sağlık çalışanları arasındaki kayıp da artmaya devam ediyor. İtalyan basınına yansıyan haberlerde, hayatını kaybeden doktor sayısının bugün 5 artışla 94’e yükseldiği, hemşire sayısının da 26'ya çıktığı belirtildi.
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FRANSA'DA VAKA SAYISI NE KADAR?
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin sayısı son 24 saatte rekor bir artışla 1427 yükselerek 10 bin 328 oldu.
Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19'a ilişkin son bilgileri paylaştı.
Salomon, virüs tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 3 bin 777 artışla 78 bin 167'ye, bakımevlerinde de enfekte kişi sayısının 30 bin 902'ye yükselmesiyle ülkede toplam vaka sayısının 109 bin 69 olduğunu dile getirdi.
Kovid-19 taşıyanlar arasında yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının 7 bin 131'e ve iyileşen kişi sayısının da 19 bin 337'ye çıktığını aktaran Salomon, son 24 saatte hastanelerde 607 ve yaşlı bakımevlerinde 820 olmak üzere 1427 kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.
Salomon, ölü sayısının hastanelerde 7 bin 91'e ve yaşlı bakımevlerinde 3 bin 237'ye ulaştığını, böylece toplam can kaybının 10 bin 328 olduğunu belirtti.
Salgının ülkede henüz pik yaptığını belirten Salomon, serbest dolaşımın sınırlandırılmasının kaldırılmasının henüz gündemde olmadığını söyledi.
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Salomon, bakımevlerinin desteğe ihtiyacı olduğunu söyledi.
Son 24 saatteki rakamlar Fransa'da hastanelerde ve yaşlı bakımevlerinde bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısı olarak kayıtlara geçti.
Fransa, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.
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VUHAN'DA KARANTİNA KALDIRILDI
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletindeki Vuhan kentinde karantina kaldırıldı..
The Global Times'ta yer alan habere göre, Vuhan kentinde 76 gündür uygulanan karantina sona erdi. Yetkililer, 11 milyon nüfuslu Vuhan'da yaşayanların kentten izin almadan çıkabileceklerini açıkladı..
Kısıtlamaların tamamen kaldırılmadığını ifade eden yetkililer, okulların henüz açılmayacağını, bununla ilgili kararın daha sonra verileceğini belirtti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 vakalarının sayılmaya başlandığı ocak ayından bu yana bugün ilk defa hiçbir ölümün yaşanmadığı bildirilmişti..
Komisyon ayrıca 32 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayının 81 bin 740'a yükseldiğini, 89 kişinin daha tedavi edildiğini açıklamıştı. Kovid-19'un yayıldığı ülke olan Çin'de salgın büyük oranda kontrol altına alınmıştı..
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DÜNYA GENELİNDE CORONA VİRÜSÜ
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı.
Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 16 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı. Bu ülkeyi 13 bin 341 can kaybıyla İspanya, 10 bin 943 ile ABD, 8 bin 911 ile Fransa, 5 bin 373 ile İngiltere ve 3 bin 739 ile İran takip etti.
Salgının ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 331 can kaybı yaşandı.
Yeni tip koronavirüs nedeniyle Belçika'da 2 bin 35 kişi hayatını kaybederken, 1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler 1867 ölümle Hollanda ve 1810 kişinin hayatını kaybettiği Almanya.
Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19 salgını, şu ana dek 200 ülke ve bölgeye yayıldı.
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BREZİLYA'DA ÖLÜ SAYISINDA ARTIŞ
Latin Amerika ülkeleri içinde salgından en çok etkilenen Brezilya'da, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 686'ya yükseldi
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 122 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 686'ya, vaka sayısı ise 14 bin 18'e ulaştı.
Brezilya'nın ve Güney Amerika'nın en büyük kenti olarak bilinen ve salgından en çok etkilenen Sao Paulo'da Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 304'e yükseldi.
Öte yandan Sao Paulo Valisi Joao Doria yaptığı basın açıklamasında, kentin en büyük ikinci parkının içinde bulunan Ibirapuera Atletizm stadyumunun virüs kapsamında sahra hastanesine dönüştürüleceğini duyurdu.
Doria sahra hastanesini 1 Mayıs'a kadar bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta ilan edilen acil durumun ise 22 Nisan’a kadar uzatıldığı belirtildi.
Ülkenin güney ve güneydoğusundaki eyaletlerin valileri yaptıkları açıklamada, "ekonomik çöküşten" kurtulmak için Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya "acil eylemler" ortaya koyması çağrısında bulunmuştu.
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CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Koronavirüsler, hem hayvanlarda hem de insanlarda bulunan geniş bir virüs ailesidir. Bazıları insanları enfekte eder ve soğuk algınlığından, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler. Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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CORONA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
COVID-19 virüsü kişiden kişiye, hasta bir kişi tarafından öksürme, hapşırma veya solunum esnasında havaya atılan küçük damlacıklar yoluyla bulaşır. Hasta kişinin yakınında bulunan diğer kişiler havadaki damlacıkları soluyarak enfekte olabildikleri gibi, damlacıkların etraftaki nesnelere ve yüzeylere düşmesi ve insanların buralara temas etmiş kirli elleriyle gözlerine, burunlarına veya ağızlarına dokunmasıyla da COVID-19’a yakalanmaları mümkündür. Bu yüzden hasta olan bir kişiyle arada 1 metreden (3 feet) daha fazla mesafe bulundurmak ve elleri sık sık yıkamak çok önemlidir. DSÖ, COVID-19'un yayılma yolları konusunda devam eden araştırmaları değerlendirmekte ve güncellenmiş bulguları paylaşmaktadır.
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CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNURUZ?
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
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Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir. Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı,
mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır..
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Çiğ veya az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir..
Çiftlikler, canlı hayvan pazarları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır..
Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.
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El yıkamanın ve kişisel temizliğin corona virüsünden korunmada en etkin rol oynadığı şu günlerde, ülkemizde en fazla araştırılan konulardan birini de corona virüsünden nasıl korunuruz sorusu oluşturuyor. Uzmanlar, kolonya kullanımı, sık el yıkama,14 gün kuralı gibi hatırlatmalar ise corona virüsünde karşı almamız gereken önemleri sıklıkla sıralıyor. İşte, corona virüsünden konunmak için yapılması gerekenler;
Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;
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El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.