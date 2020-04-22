Corona virüsü semptomları neler? Corona virüsü ten rengini değiştirir mi?

Koku ve tat duyusu kaybının yeni tip koronavirüsün semptomları arasında yer alabildiği belirtildi.



İngiltere'de önde gelen kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarından olan Profesör Nirmal Kumar, Sky News'e yaptığı açıklamada, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini söyledi.



Bu semptomları yaşayanlardan kendilerini izole etmelerini isteyen Kumar, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir, bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor. dedi.