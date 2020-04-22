Corona virüsü semptomları neler? Corona virüsü ten rengini değiştirir mi?
Çin'de Corona virüsü tedavisi gören iki doktorun ten rengindeki değişimi gözler önüne seren fotoğraflarlar ardından virüsün belirtileri yeniden gündeme geldi. Her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı Corona virüsünün belirtilerine ilişkin de yeni bilgilendirmeler paylaşılıyor.Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsü ten rengini değiştirir mi?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Corona virüsler, hayvanlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha ciddi hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Peki, Corona virüsü belirtileri neler? Corona virüsü ten rengini değiştirir mi?
2
CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
Corona virüsün yaygın belirtileri ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve ağrı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Kişiler herhangi bir semptom göstermeye başlamadan 1 - 14 gün öncesinden hastalığa yakalanmış olabilirler. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom geliştirmezler ve kendilerini iyi hissetmezler. Bu hastalık ağır seyredebilir ve hatta ölümcül olabilir
3
Corona virüsünde yaygın olarak şu belirtiler görülebilir;
öksürük ateş yorgunluk nefes almada zorlanma (ağır vakalarda) Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar tıbbi yardım almalıdır.
4
Koku ve tat duyusu kaybının yeni tip koronavirüsün semptomları arasında yer alabildiği belirtildi.
İngiltere'de önde gelen kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarından olan Profesör Nirmal Kumar, Sky News'e yaptığı açıklamada, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini söyledi.
Bu semptomları yaşayanlardan kendilerini izole etmelerini isteyen Kumar, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir, bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor. dedi.
5
Corona virüsü renk değiştirir mi?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Çin'de koronavirüs tedavisi gören 2 doktorun ten renginin değişmesiyle ilgili, "Koronavirüs yoğun bakıma girdiğinizde tüm sisteminizi etkileyebiliyor. Bu bağlamda belki de o kişilerin karaciğer fonksiyonuna eklendiği için safra birikimine bağlı cilt renklerinde değişiklik olmuş olabilir" dedi