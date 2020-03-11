Corona virüsü nedir? Corona virüsü nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı’ndan 14 kuralı!
Son yansıyan verilere göre dünya çapında yaklaşık 120 bin kişide görülen Corona virüsü vakası, etkisini hissettirmeye devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan Corona virüsü korunma yöntemleri kapsamında 14 gün kuralı ise büyük önem arz ediyor. Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Corona virüsü çeşitli yollarla enfekte olabiliyor. Peki, tam anlamıyla Corona virüsü nedir ve nereden çıktı? İşte, Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde önemle durulan 14 gün kuralı hakkında bilinmesi gerekenler ve 2019-NCov olarak da adlandırılan Corona virüsü hakkında dikkat edilmesi gereken bazı bilgiler
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Otoritelerin Corona virüsü olarak adlandırdığı ve tıbbi olarak Covid-19 ve 2019-Ncov olarak bilinen Corona virüsü, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı ve genel itibariyle ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri ile kendisini gösterdi. Sonrasında çeşitli yollarla diğer ülkelere yayılmaya başlayan Corona virüsü, 120 binden fazla kişiye yayıldı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de de görülen Corona virüsü konusunda vatandaşları 14 gün kuralı ile uyardı. Peki, Corona virüsü nedir ve Sağlık Bakanlığı 14 kuralı ne demek? İşte, o detaylar
CORONA VİRÜSÜ NEDİR?
Çin'de ortaya çıkan ve hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız,burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşan Corona virüsü, ateş, öksürük vesolunum sıkıntısı belirtileri ile gözlemlenmektedir.
Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.
Sağlık Bakanlığı'nın ise Corona virüsü için yaptığı 14 gün kuralı kritik bir önem taşıyor.
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SAĞLIK BAKANLIĞI 14 KURALI NEDİR?
“14 gün kuralı” olarak altı çizilen tedbire uyumun önem taşıdığına işaret eden Bakan Koca, “Yurt dışına giden kişilerin dönüşlerinde 14 gün kendilerini evde izole etmelerini, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, riskli vatandaşlarımızın 60-65 yaş üstündekilerin, altta riskli bir hastalık durumu olmasa bile mümkün mertebe dışarı çıkmamalarını, kalabalık ortamlara girmemelerini istiyoruz. Çünkü, yaşlılar için daha risk oluşturduğunu biliyoruz” dedi.
Son 14 gün içerisinde bu ülkelerden birisi ziyaret edilmişse, semptomlar olmasa bile 14 gün boyunca evden çıkılmamalıdır.
Evden çıkılmak zorunda kalınırsa tıbbi maske takılmalı, toplu taşıma araçları kullanılmamalıdır.
"Ziyaretçi kabul etmeyin. Mümkünse ayrı bir odada kalın. Odanızı sık sık havalandırın. Evin ortak alanlarında mutlaka tıbbi maske takın. Mümkünse ayrı tuvalet ve banyo kullanın. Ayrı tuvalet ve banyo yok ise bu alanlarda mutlaka maske takın, bu alanları her kullanım sonrası temizleyin. Sık sık el hijyeni sağlayın. Ellerinizi su ve normal sabunla yıkayın veya alkollü el antiseptiği ile ovalayın. Tabak, bardak, havlu gibi eşyalarınızı ayırın, ortak kullanmayın."
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CORONA VİRÜSÜNDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?
Akut solunum yolu enfeksiyonlarının bulaşma riskini azaltmaya yönelik öneriler, Yeni Koronavirüs enfeksiyonu için de geçerlidir.
Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.
Tokalaşma ve sarılmadan kaçınılmalıdır.
Olabildiğince kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.
Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.
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El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalıdır.
Sınıflar ve iş yerleri başta olmak üzere kapalı alanlar sık sıkhavalandırılmalıdır.
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir. Gıdalar tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır.
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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ İLE KARŞILAŞILIRSA NE YAPILMALI?
Son 14 gün içerisinde enfeksiyon görülen ülkelerin birinden geldiyseniz cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
Eğer öksürüyorsanız, ateşiniz varsa ve nefes almakta zorlanıyorsanız, cerrahi maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurun.
Evde izolasyon önerilen bir kişiyle aynı odada bulunduğunuz anlarda maskenizi mutlaka takın.
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TANISI NASIL KONULUR?
Yeni Koronavirüs’ü tespit edebilmek için gerekli olan moleküler testler ülkemizde mevcuttur.
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü laboratuvarlarında çalışılmaktadır.
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ÖNLEMEK VEYA TEDAVİ ETMEK İÇİN BİR İLAÇ VAR MIDIR?
Halen hastalığa özel bilinen bir tedavi yoktur. Hastanın genel durumuna göre gerekli destekleyici tedavi uygulanmaktadır.
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ANTİBİYOTİKLERLE TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?
Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları önlemek veya tedavi etmek amacıyla kullanılmaz.
Yeni Koronavirüs için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmamaktadır.Fakat aşı geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalardevam etmektedir.
Elde edilen veriler doğrultusunda, ileri yaştakiler ve kronik hastalığı olanlarda enfeksiyonun ağır seyretme riski yüksektir.