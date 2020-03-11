Corona virüsü nedir? Corona virüsü nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı’ndan 14 kuralı!

Otoritelerin Corona virüsü olarak adlandırdığı ve tıbbi olarak Covid-19 ve 2019-Ncov olarak bilinen Corona virüsü, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıktı ve genel itibariyle ateş, öksürük, nefes darlığı gibi belirtileri ile kendisini gösterdi. Sonrasında çeşitli yollarla diğer ülkelere yayılmaya başlayan Corona virüsü, 120 binden fazla kişiye yayıldı. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de de görülen Corona virüsü konusunda vatandaşları 14 gün kuralı ile uyardı. Peki, Corona virüsü nedir ve Sağlık Bakanlığı 14 kuralı ne demek? İşte, o detaylar



CORONA VİRÜSÜ NEDİR?



Çin'de ortaya çıkan ve hasta kişilerin öksürme veya hapşırmayla ortaya saçtığı damlacıkların ortamdaki diğer bireylerin ağız,burun ve gözlerine temasıyla, damlacıkların yapıştığı yüzeylere dokunduktan sonra ellerin ağız, burun veya göze götürülmesiyle bulaşan Corona virüsü, ateş, öksürük vesolunum sıkıntısı belirtileri ile gözlemlenmektedir.



Şiddetli vakalarda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilir.



Sağlık Bakanlığı'nın ise Corona virüsü için yaptığı 14 gün kuralı kritik bir önem taşıyor.



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