Corona virüsü hangi hayvandan bulaştı? Corona virüsü ilk nerede ve ne zaman ortaya çıktı?
Birkaç ay içerisinde tüm dünyaya yayılan Corona virüsü can almaya devam ediyor. Siyaset, sanat ve spor dünyasından pek çok ismin de yakalandığı Corona virüsünden en fazla etkilenen ülkeler arasında Çin, İtalya ve İspanya başta geliyor. Corona virüsü vakaları, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı gün gün kamuoyuyla paylaşılıyor. Peki, Corona virüsü hangi hayvandan bulaştı? Corona virüsü ilk nerede ve ne zaman ortaya çıktı?
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Her gün yeni verilerin ve araştırmaların ortaya koyulduğu Corona virüsü mart ayı itibariyle ülkemizde de görülmeye başladı. Pek çok insanın hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü başlangıçta tek bir ülkede görülürken bu geldiğimiz noktada küresel bir sorun. Peki, Corona virüsü hangi hayvandan bulaştı? Corona virüsü ilk nerede ve ne zaman ortaya çıktı?
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CORONA VİRÜSÜ HANGİ ÜLKEDE ORTAYA ÇIKTI?
31 Aralık 2019’da sebebi tespit edilemeyen bir zatürre vakasının DSÖ’ye bildirilmesi ile salgın dünya gündemine geldi. O günü izleyen 4 gün içinde 44 vakanın daha görülmesi ile durum daha da ciddi bir hal aldı. Dünyaca saygın bilimsel dergi Lancet’te yayınlanan bir makalede hastaların önemli bir kısmının Çin’in Wuhan şehrindeki deniz ürünleri toptan pazarına temas hikayesinin olduğu ifade edildi. Bu pazar aynı zamanda yabani hayvanların da canlı olarak satıldığı bir pazar. Hasta kişilerin temas hikayesi alındığında ise pazara ilk temasın 10 Aralık 2019’ta olduğu tespit edildi. 1 Ocak 2020 tarihinde de pazar kapatıldı. Şu ana kadar salgının başlangıç noktası tam olarak tespit edilmemiş olmakla birlikte resmi kurumlar ilk başlangıç noktasının Wuhan şehri olduğu konusunda hemfikir. Hastalarda sorgulanan en önemli husus ise Wuhan deniz ürünleri pazarına gidip gitmedikleri.
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CORONA VİRÜSÜ HANGİ HAYVANDAN BULAŞIYOR?
Koronavirüsler genellikle yabani hayvanlarda bulunuyor ancak evcil hayvanlarda da bulunabiliyor. İnsandan insana geçebilen koronavirüslerin sebep olduğu SARS salgınında öne çıkan virüs kaynağı yabani bir kedi türü olan misk kedileriydi. MERS salgınında ise tek hörgüçlü develer öne çıkan virüs kaynağıydı. Yeni koronavirüs salgınında ise tam olarak bir kaynak saptanamamış durumda.
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YARASADAN BULAŞTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ
Virüsün ilk görüldüğü dönemlerde Çin'de sıkça tüketilen "yarasa çorbası" ile ilgili iddialar gündeme gelmişti. Yayınlanan bir makalede Çinli bilim adamları, ölümcül virüsün yarasalardan yayılmış olabileceği üzerinde durulmuştu.
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Bazı Çinli araştırmacılar ise bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan 'pangolin'in coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyurmuştu: Reuters'ta yer verilen habere göre, Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan ve eti için yasa dışı biçimde ticareti yapılan "pangolin"in potansiyel coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini belirtmişti.
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ÜLKELERİN ALDIĞI ÖNLEMLER
Salgın konusunda Çin yoğun önlemler almış durumda. Topluma en çok yansıyan önlem kapsamlı karantinalar ve seyahat kısıtlamaları. Bu kısıtlamalar virüsün yayılımını yavaşlatıyor ve müdahale fırsatı oluşturuyor. Ay takvimine göre yeni yıl etkinliklerinin ertelenmesi, okulların 2 hafta tatil edilmesi, salgın hastalarına özgü yeni hastanelerin kurulması, yabani hayvan satışlarının durdurulması, salgın süresince toplu etkinliklerin yasaklanması alınan önlemlerden birkaçı. Salgından etkilenen diğer ülkeler Çin’den gelen yolcular için termal kamera sistemleri kuruyor, ülke çıkışında ve girişinde yüksek ateşli bireyler tespit edilmeye çalışılıyor. DSÖ, bu gibi kriz durumlarında ülkelerin halkla sıkı iletişim içerisinde olmasını ve halka doğru ve güvenilir bilgiler sunulmasını, ülkede ilk vaka görüldüğünde yapılacak açıklamaların belirlenmesini, toplumla temas edecek yöneticilerin belirlenmesini öneriyor.