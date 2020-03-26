Corona virüs testi nerede yapılıyor? Corona virüsü belirtilerine göre Covid-19 corona testi

Corona virüsü (Covid-19) belirtilerinden şüphelenenler için Sağlık Bakanlığı, online corona virüs testi uygulamasını hizmete soktu. Ülkemizde alınan önemler kapsamından hastaneye gitmeden corona testi sayesinde kullanıcılar, kafasını karıştıran 'corona belirtileri taşıyor muyum?'sorusuna yanıt alabiliyorlar. Peki, Corona virüs testi nerede yapılıyor? Corona virüsü testi nasıl yapılır? İşte, Corona virüsü belirtilerine göre Covid-19 corona testi uygulama ekranı ve corona virüsü testiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan https://koronaonlem.saglik.gov.tr/ internet sitesi Tüm dünyada etkili olan ve hızla yayılan corona virüsüyle ilgili Türkiye'de başlatılan çalışmalar sayesinde aktif hale getirildi. Sağlık Bakanlığı koronavirüs testi uygulamasıyla, kimlik bilgileri girilerek 'corona testi nereden yapılır?' sorusunun yanıtına yönelik corona virüs testi uygulanabiliyor. İşte, online corona virüs testi ve koronavirüs test ekranı uygulamasının detayları.
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CORONA VİRÜS TESTİ ONLİNE NASIL YAPILIR?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun yönlendirmesi ile oluşturulan web sayfası yapay zeka yani makine öğrenimi algoritması ile çalışıyor. "Korona Önlem" uygulamasına kimlik bilgileri ile giriş yapılıyor. Dakikalar içerisinde koronavirüs riskleri hakkında ön değerlendirme sonuçlarına ulaşılabiliyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde ise uygulama, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor.
Uygulama sayfasında "Son 14 gün içerisinde seyahat edilen ülke", "Son 14 gün içerisinde herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı", "Son 14 gün içerisinde solunum yolu hastalığı (nezle, grip, zatürre vb) olan birisiyle temas olup olmadığı, kronik hastalık sorgusu, sağlık çalışanı olunup olunmadığı, ateş durumu, boğaz ağrısı, göğüs sıkışması" gibi hastalığa dair belirtilerin sorgulanması gibi aşamalar bulunuyor. Verilen cevaplara göre kişinin koronavirüs riski durumuna ulaşılıyor ve sistem, çıkan sonuca göre vatandaşa yönlendirmede bulunuyor.
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CORONO VİRÜS İÇİN GİRİŞTE İSTENİLEN BİLGİLER
*TC KİMLİK NO
Videoyu Oynat
*BABA ADINIZ
*DOĞUM YILINIZ
*TELEFON NUMARANIZ (Telefon numaranız acil bir durumda size daha kolay ulaşılabilmek için istenmektedir.)
Sitede sorulan çeşitli sorular üzerinden kullanıcının corona pozitif çıkma ihtimaline yönelik bir veri sunuluyor. Sistem vatandaşa son 14 gün içerisinde; yurtdışı seyahati, hangi şehirde bulunulduğu, herhangi bir sağlık merkezinde bulunulup bulunulmadığı, solunum yolu hastası biriyle temas olup olmadığı, kronik hastalık geçmişi ve hastalık belirtilerine ilişkin sorular soruyor. TC kimlik numarasıyla bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor.
Corona testi için vatandaşların öncelikle sisteme giriş yapması gerekiyor. Giriş sayfasında T.C kimlik no, baba adı, doğum yılı ve telefon numarası isteniyor.Sistem, aldığı sonuçlara göre vatandaşa bir ön değerlendirme sunuyor. Ön değerlendirmenin yüksek riskli çıkması halinde sistem, bir sağlık tesisinin ziyaret edilmesini öneriyor. Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.
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CORONA VİRÜSÜ İÇİN YAPILAN PCR TESTİ NEDİR?
Polimeraz zincir reaksiyonu (polymerase chain reaction, PCR ), herhangi bir organizmaya ait DNA'daki istenen bölgelerin çoğaltılmasını sağlayan yönteme verilen addır.
CORONA VİRÜSÜ PCR TESTİ NASIL YAPILIR?
PCR basitçe, nükleotitlerin uygun koşullarda tüpte çoğaltılması işlemidir. Belli bir DNA parçasının kopyalarının primer adı verilen yapılar tarafından yönlendirilerek enzimatik olarak sentezlenmesi şeklinde tanımlanan in vitro (canlı dışında, tüpte) bir yöntemdir.
Yöntemin temeli, çoğaltılmak istenen bölgenin iki ucuna özgü, bu bölgedeki nükleotid dizilerini tamamlayıcı bir çift sentetik DNA parçası (primer) kullanılarak, bu iki primerle sınırlandırılan genin enzimatik olarak sentezlenmesine dayanır.
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CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?
Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Corona Virüsü vakalarında görülen belirtiler genel olarak şunlar:
İştahsızlık ve kilo kaybı
Ateş
Halsizlik ve durgunluk
Karın bölgesinin şişmesi
Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi