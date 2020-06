Corona Virüs (koronavirüs) tablosunda son durum 1 Haziran : Türkiye ve dünyada Covid 19 vaka ve ölüm sayısı

Corona Virüs salgınında 1 Haziran tablosu verileri güncellendi. Dünya genelinde 6.185.523 oldu. Hayatını kaybeden kişi sayısı ise 372.377 oldu. Dünya genelinde Covid 19'u yenerek sağlığına ulaşanların sayısı ise 2.648.538 kişi. Son günlerdeki vaka sayısı ile Amerika ve Brezilya'daki tablo kritik seviyelere ulaştı. Amerika'da vaka sayısı 1.790.191. kişi olurken, Brezilya'da son haftalardaki artan vaka toplamda 514.849'a yükseldi. Rusya, İngiltere, İspanya ve İtalya vaka sayısı 100 binin üzerindeki ülkeler olarak dikkat çekiyor. Türkiye'de koronavirüs tablosundaki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile değerlendirdi. Tabloya göre, son 24 saatte 827 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 23 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 164 bin 769, can kaybı 4 bin 563 oldu.



Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeler







Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 374 bin 158 kişi öldü, virüs tespit edilen 2 milyon 852 bin 784 kişi iyileşti.



Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 372 bini geçerken iyileşenlerin sayısı 2 milyon 777 bine ulaştı.



Salgının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam eden ABD'de, toplam vaka sayısı 1 milyon 824 bine çıkarken can kaybı 105 bin 886, iyileşen sayısı 538 bin oldu.