Corona Virüs günlük tablosu: Covid 19 (Koronavirüs) 16 Mayıs Türkiye haritası anlık ve canlı veriler: Kaç vaka var, ölüm sayısı nedir?
Sağlık Bakanlığı Corona Virüs son durum tablosu gündemde yer alırken, salgınında ülkelerden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Son bilgilere göre Dünya genelinde toplamda 4.556.961 vaka Covid 19 olurken, toplamda 307.929 kişi hayatını kaybetti. 1.646.444 kişi ise sağlığına kavuşarak Corona Virüs'ten kurtuldu. Amerika ve Rusya'da kritik günler yaşanırken, Rusya'dan gelen son haberler durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Ülkemizde ise 16 Mayıs korona virüs son durum tablosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Koca açıklamasında iyileşen hasta sayısına dikkat çekti. İşte 16 Mayıs dünya geneli corona virüs haritasında son durum ve ülkelerden gelen son dakika haberleri..
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Corona Virüs haritasında Amerika ve Rusya'dan gelen veriler oldukça kritik. Rusya'da kısa sürede vaka sayısı toplamda 272.043'e yükselirken, hayatını kaybeden insanların sayısı da 2.537 oldu. Sağlığına kavuşan kişilerin sayısı ise 63.166
Amerika'da 1.443.397 kişi corona virüse yakalanmış durumda. Ülkede 250.747 kişi hastalığı yenmeyi başarırken, 87.568 kişi ise hayatını kaybetti.
Ölüm sayısının en yüksek olduğu ülkelerden biri olan İngilere'de ise 238.004 vaka bulunuyor. 34.078 kişi hayatını kaybederken, sadece 1.049 kişi hastalığı yenerek sağlığına kavuştu..
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16 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU
Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1610 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 41 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 148 bin 067, can kaybı 4096 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayımızla yoğun bakıma giren hastalarımızdan vefat edenlerin oranı azalıyor. İyileşme hızındaysa öngörülebilir bir yavaşlama var. Koronavirüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelede evde kaldığımız günlerin rolü çok büyük. Evde kalalım" dedi.
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Türkiye'de Corona Virüs salgınında 15 mayıs itibari ile yapılan test sayısı 38 bini aşarken, hayatını kaybeden vatadaşlarımızın sayısı 48 kişi daha arttı. İyileş hasta sayısında 2.103 kişi daha tedavi olarak covid 19'u yenmeyi başardı. Ülkemizde dün itibari ile 1.708 kişi daha corona virüse yakalandı.
Fahrettin Koca güncel verileri aktarırken, bir kez sosyal mesafe kuralına dikkat çekti.. Koca; Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Test sayımız düne göre fazla. Vaka sayımızda kısmi artış var. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu:Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe. diyerek vatandaşları bilgilendirdi.
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İspanya'daki can kaybı ise 27 bin 459'a yükselirken, vaka sayısı 274 bin 367, iyileşen sayısı ise 188 bin 967 oldu.
Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Madrid'de özerk yönetim, 18 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçmeyi talep etti.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 27 bin 529'a, vaka sayısı ise 215 bin 632'ye çıktı. Ülkede 60 bin 448 kişi ise iyileşti.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19'a ilişkin araştırma yapılmak üzere 45 farklı projeye toplamda 22 milyon avro destek sağlayacaklarını belirtti.
Brezilya'daki can kaybı 844 artarak,6 13 bin 993'e yükselirken, vaka sayısı da 13 bin 944 artarak 202 bin 918'e ulaştı.
Yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Brezilya Sağlık Bakanı Nelson Teich istifa etti.
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Rusya'daki can kaybı 2 bin 418'e çıkarken, vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 598 artarak 262 bin 843 oldu. İyileşen sayısı ise 58 bin 226'ya çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, yaklaşık 256 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.
Ülkedeki futbol liglerinin, 21 Haziran'da başlayacağı bildirildi.
Avusturya'da iki ay aradan sonra ibadethane ve restoranlar açıldı.
Malezya'nın bazı camilerinde 2 ay sonra ilk cuma namazı dar katılımla kılındı.
Almanya, Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkeye gelenleri 14 gün karantinada tutma uygulamasını, AB ülkelerinden gelenler için kaldırdı.
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Slovenya'da hükümet, Kovid-19 nedeniyle 12 Mart'tan beri yürürlükte olan "salgın" durumunu sonlandırdı.
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da toplu taşıma yeniden başladı.
Kuzey Makedonya'da yaklaşık 2 ay sona ilk cuma namazı kılındı.
Karadağ'da kısmi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, plajlar, restoranlar, kafeler ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı.
Singapur'da Müslümanların bu yılki hac ibadetleri, salgın sebebiyle gelecek yıla ertelendi.
Sri Lanka'da Kovid-19'dan ölenlerin cesedinin, din ayrımı gözetmeden krematoryumlarda yakılması uygulamasının iptali için Müslüman siyasetçiler hukuki başvuruda bulundu.
Belçika 1. Futbol Ligi'nde (Pro Ligi) 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.
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İtalya'da hükümet, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin önlemlerin gevşetilmesi kapsamında 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını AB ülkelerine açacak.
Kovid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır acil durum içindeki İtalya, virüsün yayılmasını önlemeye yönelik tedbirleri gevşetmeye devam ediyor.
Başbakan Giuseppe Conte başkanlığında dün toplanan bakanlar kurulu, sabaha karşı ülkede Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
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Buna göre İtalya, 3 Haziran'dan itibaren sınırlarını açacak ve ayrıca epidemiyolojik olarak risk içermeyen ülke ya da bölgelerden gelenlere 14 günlük karantina uygulamasını kaldıracak.
İtalyan basınında, 3 Haziran’dan itibaren AB ve Schengen Bölgesi ülkelerine karantina uygulanmadan sınırların açılacağı belirtildi. İtalya’nın AB dışındaki ülkelere seyahat durumunun halihazırda Birlik dış sınırlarını 15 Haziran’a kadar kapatan AB kararına bağlı olduğu ifade edildi.
3 Haziran’da dış sınırların açılmasına ilaveten ülkede mart ayından beri kısıtlanmış olan bölgeler arası seyahate de izin verilecek.
Mağaza, restoran ve ibadethaneler 18 Mayıs'ta açılıyorDiğer yandan, açıklamada, daha önce 1 Haziran olarak duyurulan restoran, kafe ve ibadethanelerdeki açılış tarihinin öne çekildiği belirtildi.
Kilise, cami, sinagog gibi ibadethaneler, mağazalarla 18 Mayıs'tan itibaren sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde yeniden faaliyete geçecek.
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artıyor
Ukrayna, Moldova, Kazakistan, Ermenistan, Azerbaycan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artıyor.
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 92’si sağlık çalışanı ve 49’u çocuk 528 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısının 17 bin 858’e çıktığı bildirdi.
Bir günde en fazla vakanın Kiev ve Çernovtsi bölgelerinde görüldüğünü kaydeden Stepanov, son 24 saatte 8 bin 960 test yapıldığını belirtti.
Stepanov, iyileşenlerin sayısının 433 artarak 4 bin 906, ölü sayısının 21 artarak 497 olduğunu kaydetti.
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Moldova'da ölenlerin sayısı 204 oldu
Moldova'da 63 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı.
Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığı, Kovid-19'dan 64 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 2 bin 344, 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısının 204 olduğunu açıkladı.
Vakalardan 1290’ının sağlık çalışanı olduğu ifade edilen açıklamada, durumu ağır olan 231 hastanın 18’inin solunum cihazına bağlı olduğu kaydedildi.
5 bin 745 vakanın tespit edildiği ülkede, 39 bin 61 kişi gözetim altında tutuluyor.
Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde, 10 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 199’a yükseldi. Vakaların 99’u Çadır-Lunga, 78’i Valkaneş ve 22'si başkent Komrat’ta bulunuyor.
Gagauz Özerk Yeri'nde şimdiye kadar 8 kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan'da 161 yeni vakaya rastlandıHafta başında olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı Kazakistan'da, 1 Haziran'da başlayacak olan tren seferleri için biletler satışa sunuldu.
Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov, Semey şehrinde salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarını ödüllendirdi.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 161 artarak 5 bin 850'ye, iyileşenlerin sayısının da 215 artarak 2 bin 854'e yükseldiği belirtildi.
Bugüne kadar virüsten 34 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 3 binden fazla hastanın tedavisi sürüyor.
Ermenistan'da 239 yeni vakaErmenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 239 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla vaka sayısı 4 bin 283'e, 3 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 55'e çıktı.
Bugüne kadar 39 bin test yapılan ülkede 1791 kişi virüsten iyileşirken, 2 bin 415 kişinin tedavisi sürüyor.
Azerbaycan'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyorAzerbaycan'ın başkenti Bakü'de yaklaşık 300 cadde ve sokakta dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Bakü Valiliği, sokaklarda maskesiz gezenlere maske dağıttı.
Bugüne kadar 2 bin 980 vakanın tespit edildiği ülkede 1886 hasta iyileşmiş, 36 kişi yaşamını yitirmişti.
Özbekistan’da 48 bin kişi gözetimdeÖzbekistan, Malezya ve Singapur’dan 237 vatandaşını ülkeye getirdi.
Sıhhi Kontrol Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nurmat Atabekov, vaka sayısının 9 artarak 2 bin 691'e çıktığını aktardı.
Şimdiye kadar 2 bin 158 kişinin iyileştiğini kaydeden Atabekov, 522 kişinin tedavisinin sürdüğünü ve 8 hastanın durumunun ağır olduğunu söyledi.
Atabekov, toplam 474 bin test yapıldığını, 48 bin kişinin gözetim altında tutulduğunu ifade etti.
Ülkede şimdiye kadar Kovid-19'dan 11 kişi yaşamını yitirdi.
Gürcistan'da vaka sayısı 9 bin 600'ü geçtiGürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son bir günde Kovid-19 vaka sayısının 9 artarak 680’e, sağlığına kavuşanların sayısının 418’e çıktığı belirtildi.