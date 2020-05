Corona Virüs günlük tablosu: Covid 19 (Koronavirüs) 16 Mayıs Türkiye haritası anlık ve canlı veriler: Kaç vaka var, ölüm sayısı nedir?

İspanya'daki can kaybı ise 27 bin 459'a yükselirken, vaka sayısı 274 bin 367, iyileşen sayısı ise 188 bin 967 oldu.



Kovid-19'un en yoğun görüldüğü Madrid'de özerk yönetim, 18 Mayıs'ta kademeli normalleşme sürecinde ikinci aşamaya geçmeyi talep etti.



Fransa'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 27 bin 529'a, vaka sayısı ise 215 bin 632'ye çıktı. Ülkede 60 bin 448 kişi ise iyileşti.



Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Kovid-19'a ilişkin araştırma yapılmak üzere 45 farklı projeye toplamda 22 milyon avro destek sağlayacaklarını belirtti.



Brezilya'daki can kaybı 844 artarak,6 13 bin 993'e yükselirken, vaka sayısı da 13 bin 944 artarak 202 bin 918'e ulaştı.



Yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Brezilya Sağlık Bakanı Nelson Teich istifa etti.