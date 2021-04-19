Çocukların dışarı çıkma izni ne zaman, saat kaçta? İşte çocuklar için izin saatleri
Çin'de başlayan ve dünyanın dört bir yanında devam eden koronavirüs salgınında, ülkemizde günlük 60 bin vaka sayısı olunca, bir takım yeni önlemler hayata geçirilmişti. Öte yandan 20 yaş altı için sokağa çıkma kısıtlaması ise uzun bir süredir devam ediyor. Çocukların dışarı çıkış izin saatleri de başta ebeveynler olmak üzere pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, çocukların dışarı çıkma izni ne zaman, saat kaçta?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çocuklar için sokağa çıkma kısıtlama uygulaması devam ediyor. Henüz bu uygulamanın bitişine yönelik bir gelişme yok. Bunun yanı sıra söz konusu yasaktan etkilenen çocuklar için izin saatleri sorgulanıyor. İşte, çocuklar için güncel izin saatleri...
2
65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belirli saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirlere göre 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri yeniden düzenlendi.
3
Önceleri 3 saat olarak uygulanan 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri değiştirilerek uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belirlenen sokağa çıkma saatlerinde 20 yaş altı gençler ve çocuklar dışarıya çıkabilecek.
4
SEYAHAT EDEBİLİRLER Mİ?
18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasileri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilirler.