Çocuklara sokağa çıkma yasağı ne zaman? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri
Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni kararlar sonucunda tam kapanma sürecine girilmesine karar verildi. Tam kapanma kapsamında 17 günlük sokağa çıkma yasağı 29 Nisan Perşembe günü saat 19:00’da başlayacak. Tam kapanma öncesi son gün olan bugün de çocuklara sokağa çıkma yasağının ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki çocuklar bugün (29 Nisan) sokağa çıkabilir mi? İşte 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri ile ilgili detaylar…
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18 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri değişti! Korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararları 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından esnetilmişti. Kasım ayından beri sokağa çıkma saatleri 3 saatle sınırlı olan 18 yaş altı çocuklar ve gençler kısıtlamaların saatleri genişletildi. Peki, 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor, saat kaçta bitiyor? Çocuklar bugün sokağa çıkabilir mi?
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18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
14 Nisan 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan ifadelere göre;
Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.
Buna göre, tam kapanma öncesi 29 Nisan Perşembe saat 18:00’a kadar 18 yaş altı çocuklar sokağa çıkabilecekler.
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KREŞE GİDEN ÇOCUKLAR SOKAĞA ÇIKABİLİR Mİ?
29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.
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18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI VAR MI?
Hafta içi ve hafta sonu 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.