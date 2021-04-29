Çocuklara sokağa çıkma yasağı ne zaman? 18 yaş altı sokağa çıkma saatleri

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ 14 Nisan 2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan ifadelere göre;



Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.



Buna göre, tam kapanma öncesi 29 Nisan Perşembe saat 18:00’a kadar 18 yaş altı çocuklar sokağa çıkabilecekler.