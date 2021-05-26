Çocuk parası ne zaman yatar? İşte mayıs çocuk parası ödemelerinde son durum
Devlet 0–8 yaş arası çocukların eğitimine, beslenmesine destek olmak için, çocuk parası yardımında bulunuyor. Devletin yaptığı bu destekte her doğan çocuk için çocuk parası veriliyor. Peki, çocuk parası ne zaman yatar?
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Devletin hazırlamış olduğu çocuk parası uygulaması genç nüfusu arttırmak, ailelere yardımcı olmak bebeğin ihtiyaçlarının bir kısmına destek olmak amacıyla devlet tarafından yapılan bir para yardımıdır. Bu yardımdan yararlanan vatandaşlar, mayıs ödemelerine odaklandı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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ÇOCUK PARASI NEDİR?
Devlet, yeni doğum yapan annelerin masraflarına bu dönemde destek verebilmek için onlara yardım yapmayı amaçlar. Çocuk parası da bu yardımlardan biridir. Çocuk parası, doğum yapan “tüm” annelere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bir yardımdır. Önceden de belirttiğimiz gibi bu yardımdan tüm doğum yapmış anneler faydalanabilir.
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ÇOCUK PARASI NE KADAR 2021?
Çocuk parasının miktarı, doğan çocuğun sayısına göre değişiklik gösterir. 2020 yılına ait verilere göre çocuk parası miktarları ise aşağıdaki gibidir:
İlk çocuk için 300 TL.
İkinci çocuk için 400 TL.
Üç ve daha fazla çocuk için 600 TL.
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ÇOCUK PARASI NASIL ALINIR?
Çocuk parası alabilmek için öncelikle ailenin ilgili nüfus müdürlüğüne gidip çocuğu Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydettirmesi gerekir. Sonrasında ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Doğum Yardım Başvuru Dilekçesi’ni eksiksiz bir şekilde doldurulup imzalanmalıdır. Dilekçeyi doldurduktan sonra başvurunuzu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Müdürlüklerine ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapabilirsiniz.
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ÇOCUK PARASI NE ZAMAN YATAR?
Çocuk parası nakit olarak alınan bir yardımdır. Bu yardım, başvuru yapılan ayı takip eden bir sonraki ayın 25. gününe kadar anne adına PTT hesaplarına yatırılır. Böylece herhangi bir bankaya gitmenize gerek kalmaz.
Çocuk parası için yaptığınız başvurunun kabul edilip edilmediğini ya da paranın yatıp yatmadığını ise;
En yakın PTT şubesine giderek,
E-Devlet Kapısı üzerinden online sorgulama yaparak,
Telefon ile 444 1 788 numaralı PTT Müşteri Hizmetlerini arayarak kontrol edebilirsiniz.