Mehmet YİRUN- Şafak TAŞOYAR/ ÇORLU (Tekirdağ) (DHA)
Haber Giriş: 01 Şubat 2021 - 11:36 |
Cinsel istismara uğrayıp intihar eden Emre’nin annesi gözyaşlarıyla konuştu
Tekirdağ'ınÇorlu ilçesinde, 23 yaşında intihar eden Emre Y.'ye, 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan akrabası Vedat Tarhan'ın (70), 26 yıl hapis cezasına çarptırıldığı davada, mahkemenin gizli ses kaydını delil olarak kabul ettiği belirtildi. Kararın ardından DHA'ya konuşan Emre Y.'nin annesi Hülya Oya Y., "Mahkeme güzel bir karar verdi. Ama benim çocuğumu geri getirmeyecek tabi bu karar. Adaletin yerini bulduğuna inanıyorum. Yavruma da bundan sonra güneşin doğduğuna inanıyorum" dedi.