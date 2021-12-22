Çin'in gizli planı ortaya çıktı! Bölgede elektronik savaş başladı...

Bu da şu anlama geliyor: Çin rahatlıkla Drone'ları hackleyebilir,navigasyon sinyallerini bozulabilir ve veri bağlantılarını ele geçirilebilir. Bu sayede de savaş gemileri ve savaş uçakları yönlerini bulamayabilir, Drone'lar da kendi sahiplerine saldırabilir.