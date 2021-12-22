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Dünya
Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 22 Aralık 2021 - 13:37 | 

Çin'in gizli planı ortaya çıktı! Bölgede elektronik savaş başladı...

Güney Çin Denizi'nde uydular tarafından görüntülenen 'anten ormanları' Pekin'in gizli planını ortaya çıkardı. Çin yeni kurduğu sistemle fiziksel bir müdahalede bulunmadan tüm bölgeyi kontrol edebilecek.

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Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), Pekin'in Güney Çin Denizi yakınlarında elektronik savaş yeteneklerini geliştirmeye yönelik büyük adımlar attığı konusunda uyarıda bulundu.
2HIZLA GENİŞLEYEN TESİSLER ORTAYA ÇIKTI

HIZLA GENİŞLEYEN TESİSLER ORTAYA ÇIKTI

Çin'in Spratly ve Paracel Adaları'ndan daha önce gelen görüntüler çok sayıda anten ve uydu çanağının varlığını ortaya çıkarmıştı.
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Son gelen uydu görüntüleri ise Mumian adlı bir kasabanın yakınında hızla genişleyen tesisleri ortaya koydu.
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Geçen yıl Çin, bir ABD savaş uçağının Güney Çin Denizi üzerinde uçarken “kontrolünü kaybettiğini” rapor etmişti. Rapora göre savaş uçakları tamamen kontrolden çıkmıştı ama Çin bunun sebebini bilmiyordu.
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Savaş uçaklarının pilotlarının iddiasına göre ise teknik bir hata yoktu ve pilotlar uçakları tehlikeye atacak hiçbir şey yapmamışlardı.
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Brookings Enstitüsü ise hazırladığı bir raporla, "Geleceğin savaşları sadece patlamalarla değil aynı zamanda orduların sistemlerinin devre dışı bırakılmasıyla meydana gelecek " uyarısında bulunmuştu.
7ELEKTRONİK SAVAŞ ÇOKTAN BAŞLADI

ELEKTRONİK SAVAŞ ÇOKTAN BAŞLADI

Pekin'i gizemli hamlesiyle tam olarak da bu yeteneğini geliştirdiği iddia ediliyor. Özetle bölgenin elektronik spektrumuna hakim olma savaşı çoktan başladı.
8ÇİN ÖLÜ BİR BÖLGE OLUŞTURUYOR

ÇİN ÖLÜ BİR BÖLGE OLUŞTURUYOR

İddialara göre Çin potansiyel olarak tartışmalı su yolunu iletişim ve navigasyondan kopararak tamamen “ölü bir bölgeye” dönüştürmek istiyor.
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Tesisteki sensör kuleleri, bölgedeki herhangi bir elektronik faaliyeti algılamak, izlemek ve müdahale etmek için ideal bir şekilde yerleştirilmiş.
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Çin agresif ama fiziksel olmayan bu hamlesi ile bölgede başka bir ulusun gezinme ve iletişim kurma yeteneğini tamamen ortadan kaldırabilir.
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Bu da şu anlama geliyor: Çin rahatlıkla Drone'ları hackleyebilir,navigasyon sinyallerini bozulabilir ve veri bağlantılarını ele geçirilebilir. Bu sayede de savaş gemileri ve savaş uçakları yönlerini bulamayabilir, Drone'lar da kendi sahiplerine saldırabilir.
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Mumian tesisi 2018'de inşa edildi. Ancak yeni uydu görüntüleri, tesisin son aylarda hızlı bir genişleme geçirdiğini ortaya koyuyor.
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