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Çin'in gizli planı ortaya çıktı! Bölgede elektronik savaş başladı...
Güney Çin Denizi'nde uydular tarafından görüntülenen 'anten ormanları' Pekin'in gizli planını ortaya çıkardı. Çin yeni kurduğu sistemle fiziksel bir müdahalede bulunmadan tüm bölgeyi kontrol edebilecek.
Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi (CSIS), Pekin'in Güney Çin Denizi yakınlarında elektronik savaş yeteneklerini geliştirmeye yönelik büyük adımlar attığı konusunda uyarıda bulundu.
Son gelen uydu görüntüleri ise Mumian adlı bir kasabanın yakınında hızla genişleyen tesisleri ortaya koydu.
Savaş uçaklarının pilotlarının iddiasına göre ise teknik bir hata yoktu ve pilotlar uçakları tehlikeye atacak hiçbir şey yapmamışlardı.
ELEKTRONİK SAVAŞ ÇOKTAN BAŞLADI
Pekin'i gizemli hamlesiyle tam olarak da bu yeteneğini geliştirdiği iddia ediliyor. Özetle bölgenin elektronik spektrumuna hakim olma savaşı çoktan başladı.
Bu da şu anlama geliyor: Çin rahatlıkla Drone'ları hackleyebilir,navigasyon sinyallerini bozulabilir ve veri bağlantılarını ele geçirilebilir. Bu sayede de savaş gemileri ve savaş uçakları yönlerini bulamayabilir, Drone'lar da kendi sahiplerine saldırabilir.