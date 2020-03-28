Çin'den gelen ilaç Favipiravir nedir? Corona virüs tedavisi için kullanılan Favipiravir ilacının ilginç öyküsü
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi gündemde konuşulan ilaç Favipiravir hakkında pekte bilinmeyen bir öyküyü kaleme aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda Çin'den gelen ilaç olarak lanse edilen ilacın Corona Virüs tedavisindeki başarısı önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacağı duyurulmuştu. Peki Favipiravir nedir? İşte detaylar
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisini 11 günden 4 güne indiren ilacın Çin’den getirildiğini açıklamıştı.
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İlacın adı ‘Favipiravir’. İlk etapta 1250 kutu getirilmiş. İlk sonuçların hafta başı alınması bekleniyor. Hem Sağlık Bakanı Koca, hem de dün görüştüğüm Çin büyükelçiliği yetkilileri, Türkiye’nin ihtiyacına göre ilacın devamının geleceğini söylediler. Bilim Kurulu üyeleri Favipiravir’in pazartesi günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm yoğun bakımlara ulaştırıldığını ve hastalarda kullanılmaya başlandığını doğruladılar. Ambulans uçaklarla 40 ilimize ulaştırılmış. Tekrar ifade edeyim, ilk sonuçların pazartesi günü alınması bekleniyor. Dilerim beklenen etkiyi gösterir, insanlarımızın tedavi olmasını sağlar. İlacın Çin ve Japonya dışına çıkarılmasına izin verilmiyor. Türkiye’nin Çin’le olan iyi ilişkileri sayesinde Çin’den getirilmesi sağlandı. Bu süreçte Çin Ankara Büyükelçisi Deng Li’nin de çabasının da etkili olduğu söyleniyor.
ÇİN’DE KORONAVİRÜSÜ YENEN BİLİM ADAMLARIYLA VİDEOKONFERANS Çin’den sadece bu ilaç alınmadı. İlave 50 bin hızlı tanı kiti getirilerek kullanılmaya başlandı. Çin Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua ile görüştüm. “Türkiye’nin bu salgınla mücadelesine kararlılıkla destek veriyoruz” dedi. Sağlık Bakanı Koca, Çin büyükelçisi Deng Li ile pazartesi günü yaptığı görüşmede önemli bir teklifte bulunmuş. Çin’de koronavirüsle mücadelede başarılı olmuş uzmanlarla Bilim Kurulu üyelerinin videokonferans yöntemiyle görüşmesini, karşılıklı olarak tecrübelerin ve verilerin paylaşılmasını önermiş. Sağlık Bakanı’nın önerisi Çin tarafından olumlu karşılanmış. Bunun üzerine hızla harekete geçilmiş, teknik ekipler temas kurmuş. Perşembe günü Türkiye saatiyle sabah saatlerinde, Çinli uzmanlarla Bilim Kurulu üyeleri videokonferans yöntemiyle görüşerek, karşılıklı olarak bilgi, tecrübe ve veri paylaşımı yapacaklar. FAVİPİRAVİR İLACININ İLGİNÇ BİR ÖYKÜSÜ VARİlaç 2014 yılında Japonya tarafından üretilmiş. İlacı üreten firma, dünyaca ünlü, çok eski bir ilaç firması değil. Bu sektörde yeni. Ama hemen hatırlayacaksınız, bir dönemler film sektöründe çok etkililerdi. Fotoğraf makinelerine film takıldığı günleri kast ediyorum. Favipiravir’i bulan şirket, bir dönemler fotoğraf makinelerine film üreten Fujifilm Toyama Chemical isimli şirket. Film takılan fotoğraf makinelerini kullananlar, hatırladınız mı 36’lık Fuji filmleri... Bir Fuji vardı, bir de Kodak. Dijitale dönüşle birlikte fotoğraf makinelerinde film kullanılmayınca, Fujifilm sağlık sektörüne yönelmiş. Çok da akıllıca bir iş yapmışlar. İlaç, Çin ve Japonya’da hafif ve orta seyreden vakalarda hastalara karşı kullanılmış, tedavide olumlu sonuç alınmış. Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, ilacın Vuhan ve Şenzen şehirlerinde 200’ün üzerinde hastada denendiğini, Favipiravir’in iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini açıklamıştı.
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Favipiravir nedir?
T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.
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Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için incelenmektedir. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için daha etkilidir. 17 Mart 2020 tarihli Çinli yetkililer tarafından yapılmış bir açıklamaya göre ilacın Vuhan ve Shenzhen'de meydana gelmiş vakaların tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştır. Açıklamada, COVID-19 hastalığının tedavisinde, hastalığı hafif seyirde geçiren kişilerde kısa sürede iyileşmesini sağlanabileceğini ve ilacın 11 gün olan tedavi süresini 4 güne düşürebileceği belirtilmiştir.
Daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesidir
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Çin'deki klinik deneyler, "Favipiravir" isimli bir ilacın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Çin'in CGTN kanalının haberine göre Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Başkanı Cang, basına yaptığı açıklamada, Şenzen kentinde 80 yeni tip koronavirüs hastasını kapsayan bir klinik deney yapıldığını belirtti.
Cang, denemenin, Favipiravir'in, hafif vakalar için iyileşme süresini 11 günden 4 güne indirebildiğini gösterdiğini bildirdi. Vuhan kentinde yapılan diğer bir klinik deneyde, ilacın ateş süresini ortalama 4,2 günden 2,5 güne indirdiğinin tespit edildiğini aktaran Cang, ilacın önemli bir yan etkisinin gözlemlenmediğini ifade etti. Cang, "Favipiravir, 2014'den bu yana Japonya pazarında bulunuyor ve hiçbir belirgin yan etki görmüyoruz." diye konuştu. Açıklamada, Remdesivir dahil diğer ilaçların klinik denemeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmedi.
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İyileşmenin ardından Kovid-19'un kişide yol açtığı hasar hala netlik kazanmazken, daha fazla tıbbi gözleme ihtiyaç duyuluyor. Cang Şinmin,15 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Çinli bilim adamlarının 70 bin kadar ilaç ve kimyasal bileşeni incelediğini, bunlardan 100'ünün laboratuvar ortamında test edilmek üzere seçildiğini belirtmişti.
Bu ilaçlardan 3'ünün ümit verici olduğunu ifade eden Cang, Klorokin difosfat, Favipiravir ve Remdesivir'in insanlar üzerinde test edildiği bilgisini paylaşmıştı. Cang, daha çok sıtma tedavisinde kullanılan Klorokin difosfat'ın Pekin ve Guangdong eyaletindeki 10 hastanedeki deneylerinin devam ettiğini aktararak, influenza tedavisinde kullanılan Favipiravir ile ilgili testlerin ise sürdüğünü kaydetmişti. Ebola tedavisi için geliştirilen Remdesivir'in testlerinin, Vuhan'da çok sayıdaki klinikte yapıldığını bildiren Cang, ilacın Kovid-19'a karşı yeterli düzeyde önleyici etki gösterdiğini ifade etmişti. Diğer yandan Hubey eyaletindeki yeni sağlık komisyon başkanı Vang Hışhıng, 17 Şubat'ta basına yaptığı açıklamada, Vuhan'da bazı hastanelerde geleneksel Çin tıbbı tedavilerinin de kullanıldığını söylemişti.