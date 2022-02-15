Çin Olimpiyatları ne zaman bitiyor? 2022 Pekin Kış Olimpiyaları takvimi

Türkiye'nin de dahil olduğu toplam 91 ülkeden sporcuların katılım gösterdiği 2022 Pekin Kış Olimpiyatları devam ediyor.
4 Şubat'ta Pekin Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başlayan Çin Olimpiyatları ne zaman bitecek araştırmalar arasında yer alıyor. oyunlara Türkiye'den de yedi sporcumuz katılmıştı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı 2022 Pekin Kış Olimpiyatları bitiş tarihi haberimizde...
Pekin'in ev sahipliğinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 Şubat Pazar günü bitecek olan Çin Olimpiyatları renkli mücadelelere sahne olmaya devam ediyor.