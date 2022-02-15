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Çin Olimpiyatları ne zaman bitiyor? 2022 Pekin Kış Olimpiyaları takvimi

#2022 Pekin Kış Olimpiyatları#Çin Olimpiyatları Ne Zaman Bitiyor#Kış Olimpiyatları

Pekin'in ev sahipliği yaptığı 2022 Kış Olimpiyat Oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'den 7 sporcunun da katıldığı Çin Olimpiyatları ne zaman bitiyor spor severler tarafından merak konusu oldu. İşte, toplan 18 gün sürecek 2022 Pekin Kış Olimpiyatları bitiş tarihi...

1/3Çin Olimpiyatları ne zaman bitiyor 2022 Pekin Kış Olimpiyaları takvimi

Türkiye'nin de dahil olduğu toplam 91 ülkeden sporcuların katılım gösterdiği 2022 Pekin Kış Olimpiyatları devam ediyor.

2/3Çin Olimpiyatları ne zaman bitiyor 2022 Pekin Kış Olimpiyaları takvimi

4 Şubat'ta Pekin Ulusal Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başlayan Çin Olimpiyatları ne zaman bitecek araştırmalar arasında yer alıyor. oyunlara Türkiye'den de yedi sporcumuz katılmıştı. Kıyasıya rekabetin yaşandığı 2022 Pekin Kış Olimpiyatları bitiş tarihi haberimizde...

3/3Çin Olimpiyatları ne zaman bitiyor 2022 Pekin Kış Olimpiyaları takvimi

Pekin'in ev sahipliğinde yapılan 2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları 4-20 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 Şubat Pazar günü bitecek olan Çin Olimpiyatları renkli mücadelelere sahne olmaya devam ediyor.

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#2022 Pekin Kış Olimpiyatları#Çin Olimpiyatları Ne Zaman Bitiyor#Kış Olimpiyatları