Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'da ilan edildi - İşte 7 Ekim Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği 7 Ekim Sayısal Loto çekilişinin sonuçları Milli Piyango Online ekranı millipiyangoonline.com üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden binlerce kişi, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına odaklandı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto’da gözler şimdi ikramiye kazandıran şanslı numaralarda. Peki, Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar ikramiye kazandırdı? İşte, 7 Ekim Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
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Çılgın Sayısal Loto’da haftanın ikinci çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. 7 Ekim tarihli Sayısal Loto sonuçları çekilişin ardından ilan edildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 17, 26, 37, 38, 41, 85 ve joker 67 oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.