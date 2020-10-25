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Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 09:07 | 

Sayısal Loto'da hangi sayılar kazandırdı? İşte 24 Ekim Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto'da kazandıran numaralar belli oldu. 21 Ekim'de yapılan çekilişte şanslı sayıları bilen çıkmayınca dev ikramiye devretmişti. Bu nedenle 24 Ekim tarihli Çılgın Sayısal Loto'ya ilgi büyüktü. Peki, Sayısal Loto'da hangi sayılar kazandırdı? İşte 24 Ekim Sayısal Loto sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Seda Sayan’ın sunuculuğunda bugün saat 21.45’te Sisal Şans stüdyolarına canlı bağlantısıyla izleyiciyle buluştu. Çekiliş sonrası sonuçlar www.millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından hurriyet.com.tr'den ve TV8'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar 1, 13, 15, 27, 59, 75 ve joker 28 oldu. Sisal Şans’ın son çekilişini 21 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 73 milyon 42 bin 626 TL devretmişti. Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak öğrenebilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

2ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI
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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango TV Youtube kanalından hurriyet.com.tr'den ve TV8'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.

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Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi ve çarşamba 21.30’da, cumartesi ise 21.45’te düzenleniyor. 24 Ekim tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden paylaşıldı.

4Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.

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