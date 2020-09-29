Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı yayında açıklandı - 28 Eylül Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları dün akşam belli oldu. Şans oyunu tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Çılgın Sayısal Loto heyecanı bu akşam 65 Milyon TL değerindeki büyük ödülü ile katlanarak gerçekleşti. Bu akşam düzenlenen çekiliş sonrası Çılgın Sayısal Loto sonuçları Millipiyanoonline.com'dan ilan edildi. Şimdi gözler çekilişin sonuçlarında. Peki Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar hangileri oldu? İşte 28 Eylül Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları...
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da canlı olarak millipiyangoonline.com'da yapıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 16, 20, 23, 45, 54, 58 ve joker 47 oldu. Sonuçlar bilet sorgulama ekranı ile online olarak da sorgulanabilecek. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
Bilet numaranız ile sonuç ekranından ikramiye sonucunuzu online olarak öğrenebilirsiniz.
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
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Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.