Çılgın Sayısal Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama yayınlandı: 27 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ekranı millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları, büyük ikramiyesi ile çekildikten sonra belli oldu. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto canlı çekilişinde büyük ikramiye sahibini aradı. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişinde 66.607.695,51 TL'lik ikramiye devretti. 27 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan sorgulanabilecek. İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları ile ilgili detaylar.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor. Yayınlanan çekilişlerin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'dan erişime açılıyor. Bu akşamki heyecan dolu çekilişte 66.607.695,51 devretti.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangoonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.