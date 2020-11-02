Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu 2 Kasım 2020 - Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam ilan edildi. Çekiliş sonrası ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Sisal Şans tarafından gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenleniyor. Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilen 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonrası zengin olmak isteyenler hayallerine bir adım daha yaklaştı. İşte, 2 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları canlı yayında yapılan çekilişin ardından belli oldu. Kazandıran numaralar, 5, 20, 22, 49, 55, 73 ve joker 74 oldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Çekilişin ardından sorgulama işleminizi aşağıdaki link üzerinden yapabilirsiniz. İşte, bu akşamki Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam saat 21:30'da yapılan çekilişin ardından erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü saat 21:30’da düzenleniyor.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.