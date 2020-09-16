Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulamaları millipiyangoonline.com'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Haftada üç kez düzenlenen Çılgın Sayısal Loto oyununda bu haftanın ikinci çekilişi noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar yine şans oyunu oynayanları hayallerine bir adım daha yaklaştıracak. Haftanın ilk çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretmişti. Bu akşamki çekilişte kazandıran numaralar 35,85,25,19,47,57 ve joker 55 oldu. Gözler şimdi 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçlarında. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve Çılgın Sayısal Loto sonuçları..
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Sisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yaptığı bu akşamki çekilişte ikramiyeler sahiplerini buldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 35,85,25,19,47,57 ve joker 55 oldu. Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline üzerinden sorgulanacak. İşte, merakla beklenen 16 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş bu akşam 21.30'da gerçekleşecek.
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.