Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı Millipiyangoonline.com'da! 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekilişi millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlandı ve sonuçlar ilan edildi. Sabırsızlıkla beklenen çekilişte ikramiye tutarı 53 Milyon TL'yi aşmış durumda. Şans oyunu tutkunlarının takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 25, 5, 55, 82, 44, 18 ve joker 49 oldu. İşte, 17 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ve çekiliş sonucuyla ilgili ayrıntılar.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleşti.. 53 milyon TL'yi aşan ikramiye tutarı ile heyecan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Çekilişin hemen ardından sonuçlar millipiyangoonline.com'dan yayınlandı. İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
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Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.