28 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu - Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam çekiliş heyecanı yaşandı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yapılan çekiliş sonrası, ikramiyeler sahiplerini buldu. Gözler şimdi kazandıran numaralarda. Peki, Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre hangi numaralar kazandırdı? İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Şans oyunu tutkunlarının rağbet ettiği Çılgın Sayısal Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekilişi yapıldı. Sisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda yapacağı çekiliş sonrası kazandıran numaralar ilan edildi. Canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 18,23,44,52,59,72 ve joker 74 oldu. İşte, 28 Ekim 2020 Çılgın Sayısal Loto çekilişi hakkında bilgi...
Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş akşam 21.30'da gerçekleşti.
Çılgın Sayısal Loto, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 18,23,44,52,59,72 ve joker 74 oldu.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO HAKKINDA
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı rakamın “Joker” rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı rakamın “Joker” rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango’nun resmi YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.
Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.