Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ilan edildi - 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Zengin olma umuduyla oyunu oynayanlar, Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline.com’da yayınlandı. Çekilişin ardından Çılgın Sayısal Loto sonuçlarına göre şanslı rakamlar ilan edildi. Peki 30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte, Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle ilgili ayrıntılar.
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30 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30’da yapıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den de canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar bugün açıklandı. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde şanslı numaralar 8, 25, 28, 35, 43, 59 ve joker 77 oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde bilet sorgulama işlemi millipiyangoonline.com’da yapılacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.
Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem Oyunu
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..
Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!
Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.