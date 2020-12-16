Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu! 16 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da!
16 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Kuponlarını yatıran pek çok talihli adayı, 16 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasıyla sonuç sorgulama ekranına odaklandı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından ikramiye kazandıran şanslı numaralar kamuoyuna duyuruldu. Çılgın Sayısal Loto ikramiye sorgulamaları millipiyangoonline'da online olarak gerçekleşecek. İşte, 16 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekilişte kazandıran talihli numaralar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Çılgın Sayısal Loto çekilişi, dev ikramiyesiyle bu akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 13, 49, 62, 69, 79, 89 ve joker 56 oldu. Heyecanla beklenen Çılgın Sayısal Loto'da sonuçlar aşağıdaki linkten online sorgulanabilecek. İşte, Çılgın Sayısal Loto çekilişiyle ilgili ayrıntılar.
16 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Merakla beklenen çekilişte sonuçlar ve kazandıran numaralar erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 21:30'da Cumartesi günü ise saat 21:45'te düzenleniyor.
3
Abone Ol
ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.