Çılgın Sayısal Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - 4 Kasım Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı millipiyangoonline'da
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bu akşam belli odu. Noter çekiliş heyeti huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından, Çılgın Sayısal Loto sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Çılgın Sayısal Loto çekilişi Sisal Şans tarafından her hafta canlı yayında pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri yapılıyor. Çekilişin ardından ise kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklanıyor. Gözler şimdi bu akşamın kazandıran numaralarında. Çılgın Sayısal Loto ikramiye sonuçları online sorgulanacak. İşte, 4 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları ve sorgulama ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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Çılgın Sayısal Loto çekilişi saat 21:30'da yapıldı. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar, 7, 8, 39, 55, 61, 72 ve joker 60 oldu. Sonuçlarınızı aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar
Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.
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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?
Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsiniz.
Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsiniz.
Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir.
Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:
Birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.
İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlardır.
Üçüncü kategori olan “5 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ancak 6’ıncı numaranın “Joker” numarasından farklı olduğu kombinasyonlardır.
Dördüncü kategori olan “4 bilen”, kazanan kombinasyonun 4 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.
Beşinci kategori olan “3 bilen”, kazanan kombinasyonun 3 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Altıncı kategori olan “2 bilen”, kazanan kombinasyonun 2 numarasının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.
Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsiniz.
Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
Oynadığınız her kolon sadece 3 TL’dir.
18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.