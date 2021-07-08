Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal Aydın kimdir? Boşandığı ortaya çıktı

Mehmet Aydın eşini 24 Ocak 2018 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlayan 3 yıllık firar yolculuğuna da yanında götürdü. Sıla Aydın 2018’de Türkiye’ye döndü. Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın’ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı. Kendisinin şirkette hiçbir hissesi ve yetkisi olmadığını öne süren Sıla Aydın, “Tek suçum Mehmet Aydın’ın eşi olmamdı” dedi. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Sıla Aydın’ın Mehmet Aydın’ı 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı.