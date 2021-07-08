Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal Aydın kimdir? Boşandığı ortaya çıktı
Çiftlik Bank'ın sahibi ‘Tosuncuk’ olarak bilinen Mehmet Aydın'ın teslim olmasının ardından gözler eşi Sıla Soysal Aydın'a çevrilmişti. Teslim olma nedeni için “aile meselesi” diyen Mehmet Aydın’ı eşi Sıla Aydın’ın 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı. Peki, Çiftlik Bank’ın kurucusu Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Soysal Aydın kimdir?
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Mehmet Aydın ile Sıla Aydın’ın arkadaşlıkları, 2016 yılında Bursa’da başladı. O dönem Çiftlik Bank sistemini yeni kurup para kazanmaya başlayan Mehmet Aydın, Sıla Aydın ile 7 ay sonra, 31 Mart 2017 günü görkemli bir düğünle evlendi.
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Mehmet Aydın eşini 24 Ocak 2018 günü Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan başlayan 3 yıllık firar yolculuğuna da yanında götürdü. Sıla Aydın 2018’de Türkiye’ye döndü. Aydın da ev alması için eşinin hesabına 1 milyon 700 bin lira gönderdi. Miktar yüksek olduğu için para bloke edildi. Mehmet Aydın’ın kaçmasının ardından Sıla Aydın tutuklandı. Kendisinin şirkette hiçbir hissesi ve yetkisi olmadığını öne süren Sıla Aydın, “Tek suçum Mehmet Aydın’ın eşi olmamdı” dedi. Yaklaşık 2,5 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Sıla Aydın’ın Mehmet Aydın’ı 22 Haziran’da gıyabında boşadığı ortaya çıktı.
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MEHMET AYDIN’IN EŞİ SILA AYDIN KİMDİR?
Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın 24 yaşında. Bursa'da yaşayan Sıla Aydın, aslen Samsunlu. Sıla Aydın eşiyle tanışma hikayesini “Eşim Bursa Nilüfer’de bir çay bahçesinde asgari ücretle çalışıyordu. 2016’da Bursa’da tanıştık. O zamanlar hiç paramız yoktu. Mehmet Facebook’ta sürekli çiftlik oyunu oynuyordu. Sonrasında da yazılımcı bir arkadaşıyla “Fame Game” oyununu kurdu. Bu oyun da Facebook üzerinden oynanıyordu. Oradan kazanç elde edince Bursa İnegöl’de bir çiftlik kiraladı.” Sözleriyle açıklamıştı.