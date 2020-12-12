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İsmail Hakkı SEYMEN- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 09:41 | 

Son dakika haberler: Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti

BURSA’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobildeki 4 şüphelinin cezaevinden 15 gün izinle çıktığı ve şehir turu atmak için sokağa çıktığı öğrenilirken şüphelilerden Engin K. (26) kendisini görüntüleyen gazetecileri, “Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek” diyerek tehdit etti.

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