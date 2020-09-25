Cezaevi izinleri uzayacak mı? Mahkumların cezaevi izinleri hakkında gözler bakanlıkta!
Cezaevi izinleri uzayacak mı sorusu, mahkum yakınları tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Şu ana kadar 60 bin mahkumun pandemi dönemi dolayısıyla evlerine gitme hakkına sahip olduğu cezaevi izinleri, Adalet Bakanlığı tarafından bahar ayında yürürlüğe alınmış, Temmuz ayında süresi uzatılarak Eylül sonuna kadar geçerli kılınmıştı. Peki, mahkumların cezaevi izinleri uzatılacak mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü tarafından duyurulan cezaevi izinleri hakkında yeni açıklama, 60 bin mahkum ve yakınlarının gündeminde yer alıyor. 30 Eylül tarihinde sona erecek olan izin sürecinin ardından mahkumlar, herhangi bir uzatma durumu olmaması halinde cezaevine geri dönecek. Peki, pandemi süreci dolayısıyla temmuz ayında uzatılan mahkumların cezaevi izinleri için karar ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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7242 sayılı Kanun ile hüküm altına alınan 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun‘un Geçici 9. Maddesi ile; açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan ve uygun şartları taşıyan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen hükümlüler,31 Temmuz 2020 itibariyle 2 ay daha izinli olarak sayılmışlardı.
Bu duyuru, 22 Temmuz tarihinde netleşmişti.
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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün salgın riski yazısında risk belirtmesi halinde, Adalet Bakanlığı izin sürelerinin uzatılması noktasında karar merci olacak. Bu durumun gerçekleşmesi halinde 25 Eylül Eylül tarihine kadar net bir kararın açıklanması bekleniyor.