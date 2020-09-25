Cezaevi izinleri uzayacak mı? Mahkumların cezaevi izinleri hakkında gözler bakanlıkta!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Müdürlüğü tarafından duyurulan cezaevi izinleri hakkında yeni açıklama, 60 bin mahkum ve yakınlarının gündeminde yer alıyor. 30 Eylül tarihinde sona erecek olan izin sürecinin ardından mahkumlar, herhangi bir uzatma durumu olmaması halinde cezaevine geri dönecek. Peki, pandemi süreci dolayısıyla temmuz ayında uzatılan mahkumların cezaevi izinleri için karar ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler