Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte branş dağılımı ve başvuru şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 170 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. “Kentsel Dönüşüm Uygulamaları Kapsamında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli Personel Alım İlanı” başlıklı ilanda personel alımının yapılacağı iller, branş dağılımı ve başvuru şartları paylaşıldı. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte branş dağılımı ve başvuru şartları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı kamupersonel.com.tr üzerinden yayınlandı. “6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca, 2012/3945 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile çıkarılan “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Uygulamalarında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslar”a göre istihdam edilmek üzere sözlü sınav sonucuna göre aşağıda belirtilen genel ve özel şartlar çerçevesinde toplam (170) adet sözleşmeli personel alınacaktır.” İfadelerinin yer aldığı ilana göre, personeller İstanbul, Ankara, İzmir, Edirne, Diyarbakır, Kocaeli ve Konya illerinde istihdam edilecek.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılır?
Başvurular 13.12.2021 Pazartesi günü başlayıp 31.12.2021 Cuma günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
GENEL ŞARTLAR
Türk vatandaşı olmak,
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,
Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,
Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan şartları haiz olmak,
Sağlık durumu, iklim değişikliklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
Bakanlıkça yapılacak sözlü sınavda yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70) puan almak,
Başvuruların yapıldığı tarihin son günü itibariyle diploma derecesi, yabancı dil bilgisi ve mesleki tecrübe bakımından şartların tamamına sahip olmak.