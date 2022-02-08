Cemreler ne zaman, hangi ayda düşer 2022? İşte, cemre düşme tarihleri

Baharın müjdecisi olarak adlandırılan cemreler 2022 yılında ne zaman düşüyor merak konusu oldu. Cemre'nin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Peki cemreler ne zaman düşer 2022? İşte ilk cemrenin düşüş tarihi...
Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.
Cemre, Arapça olan sözcük kor durumunda ateş anlamına gelir. Mina Vadisi'nde Arafat'tan gelecek taşlarla oluşan yığınlara da "cemre" adı verilir.
Aynı zamanda, ilkbahar başlangıcında yedişer gün arayla; önce havada sonra su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık artışıdır.