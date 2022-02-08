Cemreler ne zaman, hangi ayda düşer 2022? İşte, cemre düşme tarihleri

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞER 2022?

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.