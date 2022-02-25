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Cemre toprağa ne zaman düşecek? 2. ve 3. cemre düştü mü? İşte tarihler

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Şubat ayının sonlarına yaklaşılmasıyla beraber ilk cemre, 20 Şubat 2020’de havaya düştü. Halk arasındaki yaygın inanışa göre, soğuk kış günlerinin ardından, ilk cemrenin düşmesi ile birlikte hava, su ve toprak ısınmaya, doğa canlanmaya başlıyor. Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır. Peki, 2. ve 3. cemre düştü mü? Cemre toprağa ne zaman düşecek?

1/3Cemre toprağa ne zaman düşecek 2. ve 3. cemre düştü mü İşte tarihler

Halk takvimi ve inanışına göre, kasım günlerinin 100. gününden 5 gün sonra cemrelerin düşmeye başlıyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Üç tane olan cemrenin birincisi 20 Şubat tarihinde havaya düştü. Cemrenin ikincisi 26-27 Şubat'ta suya, üçüncüsü 5-6 Mart'ta toprağa düşecek.

2/3Cemre toprağa ne zaman düşecek 2. ve 3. cemre düştü mü İşte tarihler

“Cemre; kelime anlamıyla ateş, kor demektir. Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir.

3/3Cemre toprağa ne zaman düşecek 2. ve 3. cemre düştü mü İşte tarihler

Sözlükte “kor parçası; çakıl taşı” gibi mânalara gelen cemre, bir fıkıh terimi olarak hacıların kurban bayramı günlerinde Mina’da attıkları küçük taşların her birini ve bu taşların atıldığı üç ayrı yeri ifade eder. Çoğulu cimâr ve cemerâttır. Bu yerlere taş atılması işine de remy-i cimâr denir. Cemrelerden Mina-Mekke yönündeki ilkine küçük veya birinci cemre (el-cemretü’s-suğrâ, el-cemretü’l-ûlâ), ikincisine orta cemre (el-cemretü’l-vüstâ), üçüncüsüne de büyük cemre veya Akabe cemresi (el-cemretü’l-kübrâ, cemretü’l-Akabe) adı verilir. B

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