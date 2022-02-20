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Cemre düştü mü? Cemre düşmesi ne anlama geliyor? Cemre mesajları ve cemre düşme tarihleri 2022

#Cemre#Cemre Düşmesi#Cemre Mesajları

Baharın gelişini simgeleyen cemre düşmesi, soğuk havaların giderek geride kaldığının habercisi olarak biliniyor. Cemrenin birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılıyor. Cemre düşmesiyle art arda hava, su ve toprak ısınacak. Doğa uyanacak, üzerindeki kış örtüsünü sıyırıp, bahara duracak. Peki, cemre havaya düştü mü? İşte cemre düşme tarihleri ve cemre mesajları

1/5Cemre düştü mü Cemre düşmesi ne anlama geliyor Cemre mesajları ve cemre düşme tarihleri 2022

Şubat ayının sonlarına doğru, birer hafta arayla önce havaya, sonra suya, ardından ise toprağa düştüğüne inanılan bu olay, halk arasında cemre düşmesi olarak ifade ediliyor. Üç tane olan cemrenin birincisi havaya (19-20 Şubat), ikincisi suya (26-27 Şubat) ve üçüncüsü de (5-6 Mart) toprağa düşer.

2/5Cemre düştü mü Cemre düşmesi ne anlama geliyor Cemre mesajları ve cemre düşme tarihleri 2022
3/5Cemre düştü mü Cemre düşmesi ne anlama geliyor Cemre mesajları ve cemre düşme tarihleri 2022

Cemre düşmesi halk dilinde doğanın uyanışı ve canlanması anlamına gelmektedir. Bu durum baharın başlangıcı olarak kabul edilir. Yüzyıllardır, özellikle tarımla uğraşan halkın, hava olaylarına göre günlük yaşamlarını planladıkları bir halk takvimidir.

4/5Cemre düştü mü Cemre düşmesi ne anlama geliyor Cemre mesajları ve cemre düşme tarihleri 2022

Buradaki düşme ifadesi, aslında ısınmayı anlatan bir kavramdır. Sırasıyla havanın, suyun ve toprağın canlanmasını, baharın başlangıcını ifade etmektedir.

5/5CEMRE MESAJLARI

CEMRE MESAJLARI

Doğanın uyanışı ilklerin habercisi, baharın müjdecisi…

İlk Cemre havaya düşüyor. Hava ısınıyor. Suya düşüyor Su ısınıyor. Ve sonra toprağa derken bakmışsın bahar gelmiş.

Sadece havayı ısıtmasın; gözümüz gönlümüz de baharla tazelensin.

Gönül bahçenizden çiçek eksik olmasın..

Keşke cemreler yüreklere düşse. Birincisi sevgi getirse, ikincisi merhamet, üçüncüsü huzur.Baharın habercisi ilk #cemre havaya düştüğüne göre baharın gelmesi de yakındır.

Baharı sağlıkla, mutlulukla ve neşeyle karşılamak dileğiyle..

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