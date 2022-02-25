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Çeçenistan nerede? Çeçenistan nüfusu kaç? İşte Çeçenistan haritası, komşuları ve nüfusu hakkında bilgiler

#Çeçenistan#Rusya#Kafkasya

Çeçenistan nerede sorusu Rusya-Ukrayna gerilimiyle gündemde yer aldı. Kafkasya’nın kuzeydoğu kesiminde, Sunja ve Argun ırmakları civarında yaşayan yerli Kafkasya halkı olan Çeçenler, kendilerini Nohçi (tekil Nohçi veya Nohço) olarak adlandırıyorlar. Hazar Denizi'ne 100 kilometre uzaklıkta yer alan Çeçenistan Rusya Federasyonu'nun federal bölgesi olarak yer alıyor. Başkenti Grozni olan Çeçenistan ya da Çeçenya'ının çevresinde Dağıstan, İnguşetya, Stavropol yer alıyor. Peki, Çeçenistan nerede? Çeçenistan nüfusu kaç? İşte, Çeçenistan'ın haritası, komşuları ve nüfusu ile ilgili bilgiler.

1/4Çeçenistan nerede Çeçenistan nüfusu kaç İşte Çeçenistan haritası, komşuları ve nüfusu hakkında bilgiler

Çeçenistan'ın haritadaki ve coğrafi konumu, Rusya Ukrayna ile öne çıkan konulardan oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in orduya verdiği emir ile başlayan Rusya - Ukrayna savaşının 2'nci gününde de bölgeden gelen çatışma haberleri gelirken Çeçenistan'ın konumu merak konusu oldu. Rusya'ya karşı gerçekleştirdiği Birinci Çeçen Savaşı'nın ardından Çeçenistan, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti olarak fiilen bağımsızlık kazandı. İkinci Çeçen Savaşı sırasında Rusya Federasyonu kontrolü yeniden sağlandı.

2/4ÇEÇENİSTAN NEREDE

ÇEÇENİSTAN NEREDE?

Çeçenistan resmî adıyla Çeçen Cumhuriyeti yaygın olarak bilinen şekliyle Çeçenya, Rusya Federasyonu'nun federal bölgelerinden (cumhuriyet) birisidir.

Kuzey Kafkasya'da, Hazar Denizi'ne 100 kilometre (62 mi) uzaklıkta bulunur. Cumhuriyetin başkenti Grozni şehridir. (2010 itibarıyla) Cumhuriyetin nüfusu 1.268.989 kişidir.

3/4ÇEÇENİSTAN NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU

ÇEÇENİSTAN NE ZAMAN BAĞIMSIZ OLDU?

1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti iki bölüme ayrıldı: İnguşetya Cumhuriyeti ve Çeçen Cumhuriyeti. Çeçen Cumhuriyeti, bağımsızlık arayan İçkerya Çeçen Cumhuriyeti'ni ilan etti. Rusya'ya karşı gerçekleştirdiği Birinci Çeçen Savaşı'nın ardından Çeçenistan, İçkerya Çeçen Cumhuriyeti olarak fiilen bağımsızlık kazandı. İkinci Çeçen Savaşı sırasında Rusya Federasyonu kontrolü yeniden sağlandı. O zamandan beri sistematik bir yeniden yapılanma ve yeniden inşa süreci yaşansa da ülkenin dağlık kesimlerinde ve güney bölgelerinde 2019 yılına kadar düzensiz çatışmalar devam etti.

4/4ÇEÇENİSTANIN KOMŞULARI

ÇEÇENİSTAN'IN KOMŞULARI

Kuzey Kafkasya'nın doğu kesiminde, kısmen Doğu Avrupa'da yer alan Çeçenistan, neredeyse her tarafı Rusya Federal toprakları ile çevrilidir. Batıda Kuzey Osetya ve İnguşetya, kuzeyde Stavropol Krayı, doğuda Dağıstan ve güneyde Gürcistan ile sınır komşusudur. Başkenti Grozni'dir.

Kuzeybatısında Rusya Federasyonu'na bağlı Stavropol Kray, doğusunda ve güneyinde Dağıstan ile Gürcistan, batısında İnguşya ve Kuzey Osetya yer alır. Çeçenistan'ın güneyi tamamen dağlıktır. Bu dağlar batıdaki Nazrani’den başlayıp doğudaki Gerzel-dola kadar uzanır. En batı uçta bulunan Stolovaya dağından İtumgalla’ya kadar uzanan sıradağlar Taşlır Dağları (Thulgandagghaş) adını alır.

Taşlık sıradağlarının kuzeyinde Sunzha (Sunja) sıradağları adı verilen dağlar vardır. Onunda kuzeyinde Terek sıradağları bulunur. Sunzha sıradağlarının arasından dikine Terek Nehrinin Sunzha koluna bağlı büyük çaylar akar. Dağlardan daha çok sözü edilmesi gerekenler Çeçenistan’ın güney sınırını oluşturanlardır. Batıdan doğuya doğru sınır boyunca uzanan büyük dağlar, Kafkas sıradağlarının birer tepeleri olarak kabul edilebilr.

Çeçen Cumhuriyeti 15 bölgeye ve cumhuriyet açısından önemli 3 şehre ayrılmıştır.Çeçenistan'ın gerçek bölgeleri bulunmaz, ancak çoğu insan Çeçen dilinin farklı lehçelerinin farklı bölgeleri tanımladığını ifade etmektedir. Başlıca lehçeler şunlardır: Dzhokhar lehçesi olarak da bilinen Grozni, Grozni içinde ve çevresindeki bazı kasabalarda yaşayan insanların lehçesidir. Naskhish, Çeçenistan'ın kuzeydoğusunda konuşulan bir lehçedir.

İlçeleri tanımladığına inanılan başka lehçeler de bulunmaktadır, ancak bu bölgeler çok izole olduğu için bu alanlarda çok fazla araştırma yapılmamıştır.

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#Çeçenistan#Rusya#Kafkasya