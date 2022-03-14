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Çaykur işçi alımı kurası ne zaman? Çaykur işçi alımı sonuçları için gözler kura çekilişinde

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ÇAYKUR bünyesinde işe girmek isteyen işçi adayları 28.02.2022 – 04.03.2022 tarihleri arasında başvurularını tamamladılar. Yayımlanan ilana göre, Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacak. Peki, Çaykur işçi alımı kurası ne zaman?

1/3Çaykur işçi alımı kurası ne zaman Çaykur işçi alımı sonuçları için gözler kura çekilişinde

Çaykur işçi alımı kurası için geri sayım sürüyor. ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü) sürekli işçi alımı ilanında işçi alımının kura yöntemiyle belirleneceğini duyurmuş ve tarih bilgisi vermişti.

2/3Çaykur işçi alımı kurası ne zaman Çaykur işçi alımı sonuçları için gözler kura çekilişinde

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

3/3Çaykur işçi alımı kurası ne zaman Çaykur işçi alımı sonuçları için gözler kura çekilişinde

İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

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