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ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman?

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ÇAYKUR işçi alımı kura tarihi için geri sayım devam ediyor. ÇAYKUR bünyesinde işe girmek isteyen işçi adayları 28.02.2022 – 04.03.2022 tarihleri arası 5 işgününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya "www.iskur.gov.tr" resmi internet sitesinden müracaat edebilecekler. 630 işçi alımı İŞKUR tarafından gerçekleşecek ve başvuru sonuçları noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecek. Peki, ÇAYKUR işçi alımı kurası ne zaman?

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Çaykur.gov.tr üzerinden yapılan açıklamada “Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır.” Denilmişti.

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Kura sürecinin detayları şu ifadelerle paylaşılmıştı; Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00 da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

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İşe girmeye hak kazanan işçiler talep ettikleri işyerine 2022 yılı yaş çay kampanyası açılışından itibaren işe başlatılacak; başvuru şartlarını taşımayan, işe başlamayan veya istenen belgeleri süresi içinde ibraz edemeyenlerin yerine yine noter kura sıralamasında belirlenen yedek listedeki sıralamaya göre işyerine tahsis edilen sayı kadar işçinin işe başlaması sağlanacaktır.

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